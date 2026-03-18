Cango Inc. présente ses résultats financiers non vérifiés pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025

DALLAS, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG), un mineur de bitcoins de premier plan qui s'appuie sur ses opérations mondiales pour développer une plateforme de calcul intégrée en matière d'énergie et d'IA, a annoncé ses résultats financiers non vérifiés pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Points forts financiers et opérationnels

Le chiffre d'affaires total s'est établi à 688,1 millions USD pour l'ensemble de l'exercice, dont 179,5 millions USD au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires de l'activité de minage de bitcoins s'est élevé à 675,5 millions USD pour l'exercice, dont 172,4 millions USD au quatrième trimestre. Le BAIIA ajusté pour l'exercice s'est élevé à 24,5 millions USD, tandis que le quatrième trimestre a enregistré une perte de BAIIA ajusté de 156,3 millions USD.

Au total, 6 594,6 bitcoins ont été minés au cours de l'exercice, soit une moyenne de 18,07 bitcoins par jour, dont 1 718,3 bitcoins au quatrième trimestre (soit une moyenne de 18,68 bitcoins par jour). Le coût moyen d'extraction, à l'exclusion de l'amortissement des machines, était de 79 707 dollars par bitcoin pour l'exercice et de 84 552 dollars au quatrième trimestre. Les coûts tout compris se sont élevés à 97 272 dollars par bitcoin pour l'exercice et à 106 251 dollars pour le quatrième trimestre. Depuis son entrée dans le secteur, la société a extrait 7 528,4 bitcoins en décembre 2025.

La société a mis fin à son programme ADR et a opté pour une cotation directe au NYSE afin de renforcer la transparence et de s'aligner sur son orientation stratégique, en élargissant potentiellement sa base d'investisseurs.

Paul Yu, CEO, déclare : « L'exercice 2025 a marqué notre année inaugurale en tant que mineur de bitcoins, définie par une exécution rapide. Nous avons lancé une restructuration complète des actifs et établi une présence de minage répartie dans le monde entier. À l'aube de 2026, nous avons renforcé notre bilan de manière proactive et optimisé notre flotte de minage pour optimiser l'efficacité et la résistance aux coûts. Parallèlement, nous faisons progresser notre transition pour devenir un fournisseur d'infrastructure d'IA. Grâce à EcoHash, nous tirons parti de notre expertise en matière de réseaux informatiques et énergétiques évolutifs pour proposer des solutions d'inférence d'IA flexibles et rentables. Avec les premières rénovations de sites en cours et les produits prêts à être déployés, nous sommes en mesure d'agir avec détermination et discipline stratégique dans cette nouvelle ère ».

Michael Zhang, directeur financier, déclare : « En 2025, Cango a enregistré une croissance significative de son chiffre d'affaires grâce à l'intensification de ses activités de minage de bitcoins. La perte nette issue des activités poursuivies de 452,8 millions USD est principalement due à des coûts de transformation non récurrents et à des ajustements de la juste valeur dictés par le marché. Notre stratégie financière s'est concentrée sur le renforcement du bilan afin de réduire l'effet de levier par le biais d'une politique de trésorerie adaptée au bitcoin et d'une gestion des liquidités, tout en garantissant un nouvel apport de fonds propres afin de fournir la flexibilité nécessaire pour faire face à la volatilité et investir dans des domaines à fort potentiel tels que l'infrastructure de l'intelligence artificielle ».

Lien vers l'article : https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-unaudited-financial-results-302714552.html

Email : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933411/Logo.jpg