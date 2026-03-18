Cango Inc. Umumkan Laporan Keuangan Tidak Diaudit Periode Triwulan IV-2025 dan Tahun Buku 2025

DALLAS, 18 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), perusahaan terkemuka yang bergerak dalam bisnis penambangan Bitcoin di sejumlah lokasi di dunia untuk mengembangkan platform energi dan komputasi AI terintegrasi, mengumumkan laporan keuangan tidak diaudit pada periode Triwulan IV-2025 dan tahun buku 2025 yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Ringkasan Kinerja Keuangan dan Operasional

Pendapatan total mencapai US$688,1 juta pada periode 2025, termasuk US$179,5 juta pada Triwulan IV-2025. Pendapatan pada periode 2025 dari bisnis penambangan Bitcoin mencapai US$675,5 juta termasuk US$172,4 juta pada Triwulan IV-2025. EBITDA yang telah disesuaikan pada periode 2025 tercatat US$24,5 juta, sedangkan pada Triwulan IV-2025 kerugian EBITDA yang telah disesuaikan tercatat US$156,3 juta.

Sebanyak 6.594,6 Bitcoin berhasil ditambang sepanjang 2025, dengan rata-rata 18,07 Bitcoin per hari, sedangkan 1.718,3 Bitcoin ditambang pada Triwulan IV-2025 (rata-rata 18,68 Bitcoin per hari). Biaya rata-rata penambangan, tidak termasuk depresiasi mesin, mencapai US$79.707 per Bitcoin pada periode 2025 dan US$84.552 pada Triwulan IV-2025. Biaya total mencapai US$97.272 per Bitcoin pada periode 2025 dan US$106.251 pada Triwulan IV-2025. Sejak merambah industri ini, Cango telah menambang 7.528,4 Bitcoin hingga Desember 2025.

Cango telah menghentikan program ADR dan beralih ke pencatatan saham secara langsung di NYSE untuk meningkatkan transparansi, serta menyelaraskan dengan fokus strategis dan memperluas basis investor.

Paul Yu, CEO, mengatakan, "Periode 2025 menjadi tahun pertama kami sebagai penambang Bitcoin, ditandai dengan eksekusi yang cepat. Kami melakukan restrukturisasi aset secara menyeluruh dan membangun jaringan penambangan yang tersebar secara global. Memasuki 2026, kami secara proaktif memperkuat neraca keuangan serta mengoptimalkan armada penambangan guna meningkatkan efisiensi dan daya tahan terhadap biaya. Di saat yang sama, kami juga mendorong transformasi menjadi penyedia infrastruktur AI. Melalui EcoHash, kami memanfaatkan keahlian dalam komputasi skala besar dan jaringan energi untuk menghadirkan solusi inferensi AI yang fleksibel dan hemat biaya. Dengan peningkatan fasilitas yang tengah berjalan dan produk yang siap diluncurkan, kami siap mengeksekusi strategi di era yang baru ini."

Michael Zhang, CFO, menyatakan, "Pada 2025, Cango mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dari bisnis penambangan Bitcoin yang telah berkembang. Kerugian bersih dari operasi yang berlanjut sebesar US$452,8 juta terjadi akibat biaya transformasi yang bersifat satu kali, serta penyesuaian nilai wajar yang dipengaruhi kondisi pasar. Strategi keuangan kami berfokus pada penguatan neraca untuk menurunkan nilai pinjaman melalui kebijakan pengelolaan aset Bitcoin yang telah disesuaikan serta manajemen likuiditas, sekaligus memperoleh modal ekuitas tambahan guna memberikan fleksibilitas dalam menghadapi volatilitas pasar dan berinvestasi pada area berpotensi tinggi seperti infrastruktur AI."

