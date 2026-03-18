Cango Inc. rapporteert niet-geauditeerde financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2025

DALLAS, 18 maart 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), een toonaangevende Bitcoin-miner die zijn wereldwijde activiteiten inzet om een geïntegreerd energie- en AI-computeplatform te ontwikkelen, heeft zijn niet-geauditeerde financiële resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 december 2025.

Financiële en operationele hoogtepunten

De totale omzet bedroeg USD 688,1 miljoen voor het volledige jaar, inclusief USD 179,5 miljoen in het vierde kwartaal. De omzet uit de Bitcoin-miningactiviteiten bedroeg USD 675,5 miljoen voor het jaar, inclusief USD 172,4 miljoen in het vierde kwartaal. De aangepaste EBITDA bedroeg USD 24,5 miljoen voor het jaar, terwijl in het vierde kwartaal een aangepast EBITDA-verlies van USD 156,3 miljoen werd opgetekend.

In totaal werden gedurende het jaar 6.594,6 Bitcoins gemined, gemiddeld 18,07 Bitcoins per dag, waarvan 1.718,3 Bitcoins in het vierde kwartaal (gemiddeld 18,68 Bitcoins per dag). De gemiddelde kostprijs per geminede Bitcoin, exclusief afschrijving van apparatuur, bedroeg USD 79.707 voor het jaar en USD 84.552 in het vierde kwartaal. De totale kosten ("all-in costs") bedroegen USD 97.272 per Bitcoin voor het jaar en USD 106.251 in het vierde kwartaal. Sinds de toetreding tot de sector had het bedrijf per december 2025 in totaal 7.528,4 Bitcoins gemined.

Het bedrijf heeft de beëindiging van zijn ADR-programma afgerond en is overgegaan naar een directe notering op de NYSE om de transparantie te vergroten en beter aan te sluiten bij zijn strategische focus, wat mogelijk leidt tot een bredere investeerdersbasis.

Paul Yu, CEO, zei: "2025 markeerde ons eerste jaar als Bitcoin-miner, gekenmerkt door een snelle uitvoering. We hebben een uitgebreide herstructurering van activa geïnitieerd en een wereldwijd gedistribueerde mininginfrastructuur opgezet. Bij het ingaan van 2026 hebben we proactief onze balans versterkt en onze miningvloot geoptimaliseerd om efficiëntie en kostenbestendigheid te verbeteren. Tegelijkertijd zetten we onze transformatie voort naar een aanbieder van AI-infrastructuur. Via EcoHash benutten we onze expertise in schaalbare computing en energienetwerken om flexibele en kostenefficiënte AI-inferentieoplossingen te leveren. Met de eerste site-aanpassingen in uitvoering en het product klaar voor implementatie, zijn we goed gepositioneerd om doelgericht en strategisch te opereren in dit nieuwe tijdperk."

Michael Zhang, CFO, verklaarde: "In 2025 realiseerde Cango een aanzienlijke omzetgroei dankzij onze opgeschaalde Bitcoin-miningactiviteiten. Het nettoverlies uit voortgezette activiteiten van USD 452,8 miljoen was voornamelijk het gevolg van eenmalige transformatiekosten en marktgedreven fair-value-aanpassingen. Onze financiële strategie was gericht op het versterken van de balans om de leverage te verlagen via een aangepaste Bitcoin-treasurystrategie en liquiditeitsbeheer, terwijl we nieuwe eigenvermogensfinanciering aantrokken om de flexibiliteit te waarborgen die nodig is om volatiliteit op te vangen en te investeren in veelbelovende domeinen zoals AI-infrastructuur."

