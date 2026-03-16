Cango Inc. 公布2025年第四季度及全年未經審計財務業績

德州達拉斯2026年3月17日 /美通社/ -- 致力於全球布局的集能源與AI算力於一體的比特幣礦企Cango Inc. (NYSE: CANG) ，公布了截至2025年12月31日第四季度及全年的未經審計財務業績。

財務與營運亮點

全年總收入爲6.881億美元，其中第四季度收入爲1.795億美元。全年來自比特幣挖礦業務的收入爲6.755億美元，其中第四季度收入爲1.724億美元。全年經調整EBITDA爲2,450萬美元，而第四季度錄得經調整EBITDA虧損1.563億美元。

全年總共挖出6,594.6枚比特幣，平均每日挖出18.07枚；其中第四季度挖出1,718.3枚比特幣（平均每日挖出18.68枚）。不包括礦機折舊在內，全年平均每枚比特幣的挖礦成本爲79,707美元，第四季度爲84,552美元。全年包含所有成本的總成本爲每枚比特幣97,272美元，第四季度爲106,251美元。自進入比特幣挖礦行業以來，截至2025年12月，公司已累計挖出7,528.4枚比特幣。

公司已完成終止其美國存託憑證（ADR）計劃，並過渡至在紐約證券交易所直接上市，以提升企業透明度，並與其戰略重點保持一致，此舉有望擴大其投資者基礎。

Cango首席執行官Paul Yu先生表示：「2025年是我們作爲比特幣礦商的開局之年，其特點是執行迅速。我們啟動了全面的資產重組，並成功建立了全球分佈的挖礦業務版圖。此外，新高級管理團隊的任命進一步增強了我們在數字資產和能源基礎設施領域的專業能力與競爭優勢。通過在紐約證券交易所完成直接上市及轉爲以美元為報告貨幣，我們在向全球AI基礎設施公司演進的進程中邁出了堅實一步。」

「進入2026年，我們主動優化了資產負債表，並對礦機隊列進行了調整，以提升效率和成本韌性。與此同時，我們正穩步推進向AI基礎設施供應商的轉型。通過子公司EcoHash，我們正充分發揮我們在可擴展運算和能源網絡方面的核心專業知識，提供靈活且具成本效益的AI推理解決方案。隨着首批站點改造的進行和產品的開發，我們已經做好準備，秉持專注與戰略定力，迎接新時代的機遇與挑戰。」

Cango首席財務官Michael Zhang先生表示：「2025年，在規模化比特幣挖礦業務推動下，我們實現了顯著的收入增長。儘管全年來自持續經營業務的淨虧損為4.528億美元，但這主要源於非經常性的轉型成本以及市場因素驅動的公允價值調整。我們的財務策略始終聚焦於優化資產負債表：通過調整比特幣持倉結構和加強流動性管理以降低槓桿，同時積極引入新資金以鞏固我們的資本基礎。這一系列舉措旨在提升我們在市場波動中的抗風險能力，並為向AI基礎設施等高潛力領域拓展提供充足的財務靈活性。」

全文連結：https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-unaudited-financial-results-302714552.html

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SOURCE Cango Inc.