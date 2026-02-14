Canton Fair abre pré-inscrição de compradores estrangeiros para a 139ª sessão

GUANGZHOU, China, 13 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Feira de Importação e Exportação da China (Canton Fair) abriu oficialmente o pré-registro de compradores estrangeiros para sua 139ª sessão, que será realizada em Guangzhou, China, de 15 de abril a 5 de maio de 2026.

Para melhorar os serviços no local e melhorar a eficiência da participação, todos os compradores estrangeiros que participam da exposição off-line devem concluir o pré-registro com antecedência. O processo se aplica tanto a compradores regulares que já participaram da Feira pessoalmente quanto a novos compradores.

Para compradores estrangeiros, o pré-registro antecipado desbloqueia serviços dedicados. Os compradores registrados recebem atualizações oficiais sobre destaques, expositores, exposições e atividades no local por meio de e-mails da Canton Fair e podem coletar lembranças de cortesia na chegada, com os detalhes da coleção anunciados posteriormente.

O pré-registro está disponível a partir de 14 de fevereiro de 2026 e pode ser concluído por meio de vários canais. Os compradores podem confirmar a participação diretamente pelo aplicativo da Canton Fair ou fazer login no Sistema de Atendimento ao Comprador no site oficial da Canton Fair, onde os novos compradores podem enviar o pedido de crachá como parte do processo de registro.

Em paralelo com a pré-inscrição, as inscrições para as cartas-convite oficiais para a 139ª Canton Fair também estão abertas a partir de 14 de fevereiro. As cartas de convite são documentos essenciais para pedidos de visto e planos de viagem para muitos compradores estrangeiros.

Compradores regulares no exterior podem solicitar cartas-convite entrando no Sistema de Atendimento ao Comprador, acessando a seção de cartas-convite e enviando informações pessoais e da empresa atualizadas para confirmação. Novos compradores podem solicitar cartas-convite enquanto preenchem seu pedido de crachá de comprador no exterior, com o sistema gerando a carta-convite após o envio bem-sucedido. As cartas de convite podem ser visualizadas, baixadas ou impressas diretamente do sistema.

Por meio de serviços simplificados de registro e convite digital, a Canton Fair continua melhorando a experiência do comprador no exterior, garantindo uma participação eficiente e bem organizada no local. Os compradores globais são incentivados a concluir o pré-registro com antecedência e fazer pleno uso das ferramentas digitais da Feira para se preparar para compras produtivas e trocas de negócios na 139ª Canton Fair em Guangzhou.

Para pré-registro, clique:

https://buyer-h5.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

