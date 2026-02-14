Canton Fair abre la preinscripción de compradores extranjeros para la 139 .ª sesión

GUANGZHOU, China, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) ha abierto oficialmente la preinscripción de compradores extranjeros para su 139 .ª sesión, que se celebrará en Guangzhou, China, del 15 de abril al 5 de mayo de 2026.

Para mejorar los servicios en el sitio y mejorar la eficiencia de la participación, todos los compradores extranjeros que asistan a la exposición fuera de línea deben completar la preinscripción con anticipación. El proceso se aplica tanto a los compradores habituales que han asistido previamente a la Feria en persona como a los nuevos compradores.

Para los compradores extranjeros, la preinscripción anticipada desbloquea servicios dedicados. Los compradores registrados reciben actualizaciones oficiales sobre los aspectos más destacados, expositores, exhibiciones y actividades en el lugar a través de correos electrónicos de la Feria de Cantón, y pueden recoger recuerdos de cortesía a su llegada, con detalles de la colección anunciados más tarde.

La preinscripción está disponible a partir del 14 de febrero de 2026 y se puede completar a través de varios canales. Los compradores pueden confirmar su asistencia directamente a través de la aplicación de la Feria de Cantón o iniciar sesión en el Sistema de Servicio al Comprador en el sitio web oficial de la Feria de Cantón, donde los nuevos compradores pueden presentar una solicitud de credencial como parte del proceso de registro.

Paralelamente a la preinscripción, las solicitudes de cartas de invitación oficial para la 139ª Feria de Cantón también están abiertas a partir del 14 de febrero. Las cartas de invitación son documentos esenciales para las solicitudes de visa y los arreglos de viaje para muchos compradores extranjeros.

Los compradores habituales en el extranjero pueden solicitar cartas de invitación iniciando sesión en el Sistema de Servicio al Comprador, accediendo a la sección de cartas de invitación y enviando información personal y de la empresa actualizada para su confirmación. Los nuevos compradores pueden solicitar cartas de invitación mientras completan su solicitud de credencial de comprador en el extranjero, y el sistema genera la carta de invitación al enviarla con éxito. Las cartas de invitación se pueden ver, descargar o imprimir directamente desde el sistema.

A través de un registro digital simplificado y servicios de invitación, la Feria de Cantón continúa mejorando la experiencia del comprador en el extranjero, al tiempo que garantiza una asistencia in situ eficiente y bien organizada. Se alienta a los compradores globales a completar la preinscripción con anticipación y hacer pleno uso de las herramientas digitales de la Feria para prepararse para el abastecimiento productivo y los intercambios comerciales en la 139ª Feria de Cantón en Guangzhou.

Para la preinscripción, haga clic aquí:

https://buyer-h5.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

