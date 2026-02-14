広州交易会、第139回に先立ち海外バイヤーの事前登録を開始

広州（中国）、2026年2月14日 /PRNewswire/ -- 中国輸出入商品交易会（広交会）は、2026年4月15日から5月5日まで中国の広州で開催される第139回の開催に先立ち海外バイヤー事前登録を正式に開始しました。

現地でのサービスを充実させ、効率的な参加を促進するため、オフライン展示会に参加するすべての海外バイヤーには事前登録が義務付けられています。このプロセスは、以前にフェアに直接参加したことのある常連バイヤーと新規バイヤーの両方に適用されます。

海外バイヤーは、早期事前登録により専用サービスが受けられます。登録済みのバイヤーは、広州交易会の見どころ、出展者、展示物、会場での活動に関するオフィシャル最新情報をEメールで受け取ることができるほか、到着時に無料の記念品を受け取ることができます。

事前登録は2026年2月14日から開始され、複数のルートから登録が可能です。バイヤーは、Canton Fairアプリ から直接出欠を確認するか、広州交易会公式ウェブサイトのBuyer Service System にログインし、登録プロセスの一環として新規バイヤーがバッジ申請を行うことができます。

事前登録と並行して、第139回広州交易会の公式インビテーションレターの申し込みも2月14日から開始されます。インビテーションレターは、多くの海外バイヤーにとって、ビザ申請や旅行の手配に必要な書類となります。

通常の海外バイヤーは、Buyer Service System にログインし、インビテーションレターのセクションにアクセスし、最新の個人情報および企業情報を送信して確認することで、招待状を申請することができます。新規バイヤーは、海外バイヤーバッジの申請と同時にインビテーションレターを申請することができ、申請が完了するとインビテーションレターが発行されます。インビテーションレターは、システムから直接閲覧、ダウンロード、印刷することができます。

合理化されたデジタル登録とインビテーションサービスを通じて、広州交易会は海外バイヤーの体験を改善し続け、現地での効率的かつスムーズな参加を実現します。世界中のバイヤーの皆様は、広州で開催される第139回広州交易会での生産的なソーシングとビジネス交流の準備のため、早めに事前登録を完了し、交易会のデジタルツールをフルに活用いただくことをお勧めします。

事前登録はこちらから：

境外采购商业务系统

SOURCE 広州交易会