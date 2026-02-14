第139屆廣交會開啟境外採購商預登記

提前完成預登記可享受多項專屬服務。成功登記後，採購商可通過廣交會官方郵件及時獲取本屆展會亮點、參展企業、展品信息及現場活動安排等資訊。到會後還可領取廣交會紀念品，具體領取方式將另行公佈。

預登記自2026年2月14日起開放，可通過廣交會APP或廣交會官網採購商服務系統完成，新採購商可在登記過程中同步提交境外採購商證申請。

在開放預登記的同時，第139屆廣交會官方邀請函申請也於2月14日同步啟動。邀請函是眾多採購商辦理簽證及安排行程的重要文件。

老採購商可登錄採購商服務系統，在邀請函模塊中提交並確認最新的個人及企業信息，完成邀請函申請。首次參會的採購商可在申請境外採購商證時一併申請邀請函，系統將在提交成功後自動生成邀請函。生成後的邀請函可直接在系統中查看、下載或打印。

通過持續優化線上預登記服務，廣交會不斷提升境外採購商參會體驗，確保線下參會組織高效、有序。誠邀全球採購商盡早完成預登記，充分利用廣交會數字化工具，為在廣州舉辦的第139屆廣交會做好充分準備，開展高效務實的採購對接與經貿交流。

預註冊請點擊以下鏈接：

境外採購商業務系統

SOURCE 廣交會