La foire de Canton ouvre le pré-enregistrement des acheteurs étrangers pour la 139e session

GUANGZHOU, Chine, 14 février 2026 /PRNewswire/ -- La Foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton) a officiellement ouvert le pré-enregistrement des acheteurs étrangers pour sa 139e session, qui se tiendra à Guangzhou, Chine, du 15 avril au 5 mai 2026.

Afin d'améliorer les services sur place et d'accroître l'efficacité de la participation, tous les acheteurs étrangers participant à l'exposition hors ligne sont tenus de procéder à un pré-enregistrement à l'avance. La procédure s'applique à la fois aux acheteurs réguliers qui ont déjà participé à la foire en personne et aux nouveaux acheteurs.

Pour les acheteurs étrangers, une préinscription précoce permet de bénéficier de services dédiés. Les acheteurs inscrits reçoivent des mises à jour officielles sur les points forts, les exposants, les expositions et les activités sur place par le biais des courriels de la Foire de Canton, et peuvent collecter des souvenirs gratuits à leur arrivée, les détails de la collecte étant annoncés ultérieurement.

Le pré-enregistrement est disponible à partir du 14 février 2026 et peut être effectué par différents canaux. Les acheteurs peuvent confirmer leur présence directement via l'application Canton Fair App ou se connecter au Buyer Service System sur le site officiel de la Canton Fair, où les nouveaux acheteurs peuvent soumettre une demande de badge dans le cadre de la procédure d'enregistrement.

Parallèlement à la préinscription, les demandes de lettres d'invitation officielles pour la 139e Foire de Canton sont également ouvertes à partir du 14 février. Les lettres d'invitation sont des documents essentiels pour les demandes de visa et l'organisation des voyages de nombreux acheteurs étrangers.

Les acheteurs étrangers réguliers peuvent demander des lettres d'invitation en se connectant au système de service aux acheteurs, en accédant à la section des lettres d'invitation et en soumettant des informations personnelles et d'entreprise mises à jour pour confirmation. Les nouveaux acheteurs peuvent demander des lettres d'invitation en même temps qu'ils remplissent leur demande de badge d'acheteur étranger, le système générant la lettre d'invitation dès que la demande est acceptée. Les lettres d'invitation peuvent ensuite être visualisées, téléchargées ou imprimées directement à partir du système.

Grâce à des services d'inscription et d'invitation numériques rationalisés, la foire de Canton continue d'améliorer l'expérience des acheteurs étrangers tout en garantissant une présence efficace et bien organisée sur le site. Les acheteurs internationaux sont encouragés à s'inscrire à l'avance et à utiliser pleinement les outils numériques de la foire pour se préparer à un approvisionnement productif et à des échanges commerciaux lors de la 139e foire de Canton à Guangzhou.

Pour la pré-inscription, veuillez cliquer sur :

https://buyer-h5.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

