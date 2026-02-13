La Feria de Cantón abre el prerregistro para compradores extranjeros para su 139.ª edición

GUANGZHOU, China, 14 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) ha abierto oficialmente el prerregistro para compradores extranjeros en su 139.ª edición, que se celebrará en Cantón, China, del 15 de abril al 5 de mayo de 2026.

Para optimizar los servicios presenciales y optimizar la participación, todos los compradores extranjeros que asistan a la feria presencial deben completar el prerregistro con antelación. Este proceso aplica tanto a compradores habituales que ya han asistido a la Feria presencialmente como a nuevos compradores.

Para los compradores extranjeros, el prerregistro anticipado les permite acceder a servicios especializados. Los compradores registrados recibirán actualizaciones oficiales sobre los eventos destacados, expositores, exposiciones y actividades presenciales a través de correos electrónicos de la Feria de Cantón, y podrán recoger recuerdos de cortesía a su llegada; los detalles de la recogida se anunciarán posteriormente.

La preinscripción está disponible desde el 14 de febrero de 2026 y puede completarse a través de varios canales. Los compradores pueden confirmar su asistencia directamente a través de la app de la feria de Cantón o iniciar sesión en el sistema de atención al comprador en el sitio web oficial de la Feria de Cantón, donde los nuevos compradores pueden enviar su solicitud de acreditación como parte del proceso de inscripción.

Paralelamente a la preinscripción, también se abren las solicitudes de cartas de invitación oficiales para la 139.ª Feria de Cantón desde el 14 de febrero. Las cartas de invitación son documentos esenciales para la solicitud de visado y la organización del viaje de muchos compradores extranjeros.

Los compradores extranjeros habituales pueden solicitar cartas de invitación iniciando sesión en el sistema de atención al comprador, accediendo a la sección correspondiente y enviando información personal y de la empresa actualizada para su confirmación. Los nuevos compradores pueden solicitar cartas de invitación al completar su solicitud de credencial de comprador extranjero; el sistema generará la carta de invitación una vez enviada correctamente. Las cartas de invitación pueden consultarse, descargarse o imprimirse directamente desde el sistema.

Gracias a la optimización de los servicios digitales de registro e invitación, la Feria de Cantón continúa mejorando la experiencia de los compradores extranjeros, garantizando una asistencia in situ eficiente y bien organizada. Se anima a los compradores internacionales a preinscribirse con antelación y a aprovechar al máximo las herramientas digitales de la feria para prepararse para una fructífera búsqueda de proveedores e intercambios comerciales en la 139.ª Feria de Cantón en Cantón.

Para registro previo haga clic aquí:

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

