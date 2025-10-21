Bybit Card krijgt de nominatie "best presterende cryptokaart" toegekend door Mastercard tijdens EDGE 2025

DUBAI, VAE, 21 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op een na grootste cryptobeurs qua handelsvolume, kondigt met genoegen aan dat de Bybit Card als de best presterende cryptokaart werd erkend door Mastercard, de wereldleider in betalingstechnologie, tijdens EDGE 2025.

Left to right: Mete Guney, Executive Vice President, Market Development, Eastern Europe, Middle East and Africa, Mastercard, and Yong Hui Tan, Global Head of Finance, Bybit

Mastercard organiseerde de vierde editie van EDGE, haar topforum dat de toekomst van betalingen in EEMEA vormgeeft. Het evenement werd door senior executives uit verschillende sectoren bijgewoond om opkomende mogelijkheden te onderzoeken op gebied van betalingen, digitale infrastructuur en consumententrends. Onder het thema 'Commerce: De-Coded' onderzocht EDGE 2025 hoe innovaties zoals agentic AI, embedded finance, tokenisatie en stablecoins de wereldwijde handel transformeerden en de fintech-evolutie versnelden.

Bybit Card: een snelle stap naar de toekomst van cryptobetaling

Sinds de lancering in 2024 telt de Bybit Card wereldwijd meer dan twee miljoen kaarthouders. De Bybit Card onderscheidt zich door de naadloze integratie van cryptovaluta met traditionele betalingssystemen, het ondersteunt houders van digitale activa in hun dagelijkse behoeften en geeft prioriteit aan een lonende ervaring voor haar gemeenschap. Door middel van royale rewards, exclusieve partnerschappen met nutsbedrijven en cultuur, en innovatieve oplossingen, stelt de Bybit Card gebruikers in staat om hun digitale activa om te zetten en bij miljoenen winkeliers wereldwijd in het Mastercard-netwerk te besteden.

"We zijn vereerd om deze award te mogen ontvangen van Mastercard, een wereldleider in financiële innovatie en een betrouwbare partner in betalingstechnologie. Deze erkenning valideert Bybit's visie om cryptovrijheid werkelijkheid te maken en digitale activa voor dagelijkse gebruikers toegankelijker," verklaart Sophie Chen, Head of Marketing van Bybit Card and Pay. "De Bybit Card toont het potentieel van digitale activa in een geconnecteerde wereld. EDGE 2025 bracht de bedrijven samen die actief aan deze infrastructuur bouwen, en onze aandacht is vooral gericht om crypto-gebruikers dezelfde naadloze betaalervaring te bieden als traditionele kaarthouders."

Deze erkenning komt op het moment dat de betalingssector een snelle transformatie ondergaat via embedded finance, tokenisatie en door AI aangestuurde handelsoplossingen.

De eigen innovatie van Mastercard demonstreert deze versnellende verschuiving. Bijna de helft van alle online Mastercard-transacties in Europa zijn nu getokeniseerd, op schema voor het streefdoel van 100% in 2030. Op gebied van AI-commerce suggereren rapporten uit de sector dat AI-assistenten in 2025 20% van de e-commerce activiteiten kunnen afhandelen, wat het cruciale belang onderstreept van een veilige, intelligente betalingsinfrastructuur zoals die erkend in de Bybit Card.

Best presterend, meest geliefd

De Bybit Card stelt houders van cryptovaluta in staat om hun digitale activa in scenario's in de echte wereld met gemak uit te geven, en biedt directe conversie, concurrentiële tarieven, unieke gebruikersvoordelen en acceptatie bij miljoenen Mastercard-handelaren wereldwijd.

Belangrijkste kenmerken van de Bybit Card:

Cryptocomfort : naadloze fiat-naar-crypto uitgaven en geldopnames bij ondersteunde geldautomaten over de hele wereld met de fysieke kaart die voor houders van een Mastercard beschikbaar is.

: naadloze fiat-naar-crypto uitgaven en geldopnames bij ondersteunde geldautomaten over de hele wereld met de fysieke kaart die voor houders van een Mastercard beschikbaar is. Geen jaarlijkse kosten en tot 8% APR op saldi.

en op saldi. Voordelen het hele jaar rond: 100% korting op abonnementen zoals Netflix, Spotify en bepaalde AI-tools, toegang tot lounges in de luchthavens en andere voordelen die per seizoen worden vernieuwd.

100% korting op abonnementen zoals Netflix, Spotify en bepaalde AI-tools, toegang tot lounges in de luchthavens en andere voordelen die per seizoen worden vernieuwd. Multi-asset transacties en cashback: ondersteuning van transacties in BTC, ETH, XRP, TON, USDT, USDC, MNT en BNB; cashback-opties in USDC, USDT, BTC en AVAX, met nog andere opties in de maak.

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume en bedient een wereldwijde gemeenschap van meer dan 70 miljoen gebruikers. Bybit is opgericht in 2018 en herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld door het creëren van een eenvoudiger, open en gelijk ecosysteem voor iedereen. Met een sterke focus op Web3, werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain protocollen om robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bybit staat bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchaintools. Bybit overbrugt de kloof tussen TradFi en DeFi en stelt bouwers, makers en enthousiastelingen in staat om het volledige potentieel van Web3 te ontsluiten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerd financieren op Bybit.com.

