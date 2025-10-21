La tarjeta Bybit ha sido galardonada como "la tarjeta de criptomonedas con mejor rendimiento" por Mastercard en EDGE 2025

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, se complace en anunciar que la tarjeta Bybit ha sido reconocida por Mastercard, líder mundial en tecnología de pagos, como la tarjeta de criptomonedas con mejor rendimiento en EDGE 2025.

Tarjeta Bybit: un pase rápido al futuro de los pagos con criptomonedas

De izquierda a derecha: Mete Guney, Executive Vice President, Market Development para Europa del Este, Medio Oriente y África de MasterCard, y Yong Hui Tan, Global Head of Finance de Bybit. (PRNewsfoto/Bybit)

Desde su lanzamiento en 2024, la tarjeta Bybit ha acumulado más de dos millones de titulares en todo el mundo. La tarjeta Bybit, que se distingue por integrar a la perfección las criptomonedas con los sistemas de pago tradicionales, satisface las necesidades cotidianas de los titulares de activos digitales y da prioridad a una experiencia gratificante para su comunidad. A través de generosas recompensas, alianzas exclusivas que abarcan desde servicios públicos hasta cultura, y soluciones innovadoras, la tarjeta Bybit permite a los usuarios convertir y gastar sus activos digitales en millones de comercios de todo el mundo que forman parte de la red Mastercard.

"Nos sentimos honrados de recibir este premio de Mastercard, líder mundial en innovación financiera y socio de confianza en tecnología de pagos. Este reconocimiento valida la visión de Bybit de hacer realidad la libertad de las criptomonedas y de que los activos digitales sean más accesibles para los usuarios cotidianos", afirmó Sophie Chen, Head of Marketing de Bybit Card and Pay. "La tarjeta Bybit demuestra el potencial de los activos digitales en un mundo conectado. EDGE 2025 reunió a las empresas que están construyendo activamente esta infraestructura, y nos centramos en garantizar que los usuarios de criptomonedas tengan la misma experiencia de pago fluida que los titulares de tarjetas tradicionales".

Este reconocimiento llega en un momento en el que el sector de los pagos está experimentando una rápida transformación gracias a las finanzas integradas, la tokenización y las soluciones comerciales basadas en la IA.

La propia innovación de Mastercard demuestra este cambio acelerado. Casi la mitad de todas las transacciones en internet con Mastercard en Europa están ahora tokenizadas, lo que supone un avance hacia su objetivo del 100 % para 2030. En el ámbito del comercio electrónico basado en la IA, los informes del sector sugieren que los asistentes de IA podrían gestionar el 20 % de las actividades de comercio electrónico en 2025, lo que destaca la importancia fundamental de contar con una infraestructura de pago segura e inteligente, como la que ofrece la tarjeta Bybit.

La más eficaz, la más querida

La tarjeta Bybit permite a los titulares de criptomonedas gastar sus activos digitales en situaciones reales con facilidad, ya que ofrece conversión instantánea, tarifas competitivas, ventajas únicas para los usuarios y aceptación en millones de comercios Mastercard de todo el mundo.

Características principales de la tarjeta Bybit:

Comodidad con criptomonedas : gastos fluidos de moneda fiduciaria a criptomoneda y retiros de efectivo en cajeros automáticos compatibles de todo el mundo con la tarjeta física disponible para los titulares de Mastercard.

: gastos fluidos de moneda fiduciaria a criptomoneda y retiros de efectivo en cajeros automáticos compatibles de todo el mundo con la tarjeta física disponible para los titulares de Mastercard. Sin cuotas anuales y una TAE de hasta un 8 % sobre los saldos.

y una TAE de sobre los saldos. Ventajas durante todo el año: un 100 % de descuento en suscripciones, incluidas Netflix, Spotify y determinadas herramientas de IA, acceso a salas VIP de aeropuertos y otras ventajas que se renuevan cada temporada.

un 100 % de descuento en suscripciones, incluidas Netflix, Spotify y determinadas herramientas de IA, acceso a salas VIP de aeropuertos y otras ventajas que se renuevan cada temporada. Transacciones con múltiples activos y reembolsos: admitimos transacciones en BTC, ETH, XRP, TON, USDT, USDC, MNT y BNB; opciones de reembolso en USDC, USDT, BTC y AVAX, con más opciones en camino.

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad global de más de 70 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com .

