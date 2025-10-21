Bybit Card Raih Gelar "the Best Performing Crypto Card" dari Mastercard di Ajang EDGE 2025

EDGE merupakan ajang unggulan yang digelar Mastercard setiap tahun untuk membahas masa depan industri pembayaran di kawasan EEMEA. Memasuki tahun keempat, EDGE melibatkan para eksekutif global lintasindustri untuk membahas peluang baru seputar jasa pembayaran digital, infrastruktur keuangan, dan tren konsumen. Dengan tema "Commerce: De-Coded", EDGE 2025 mengeksplorasi peran dari inovasi seperti AI otonom, embedded finance, tokenisasi, dan stablecoin dalam mendorong transformasi bisnis global sekaligus mempercepat evolusi fintech.

Bybit Card: Akses Cepat Menuju Masa Depan Layanan Pembayaran Kripto

Sejak dilansir pada 2024, Bybit Card telah memiliki basis pengguna yang mencakup lebih dari dua juta pemegang kartu di seluruh dunia. Bybit Card mampu mengintegrasikan aset kripto dengan sistem pembayaran konvensional sehingga memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari bagi pengguna aset digital. Melalui program hadiah menarik, kemitraan eksklusif di berbagai sektor—dari utilitas hingga gaya hidup—dan solusi inovatif, Bybit Card membantu pengguna mengonversi dan membelanjakan aset kripto di jutaan pihak penjual (merchant) yang bergabung dalam jaringan Mastercard di seluruh dunia.

"Kami mendapat kehormatan atas penghargaan yang diraih Bybit Card dari Mastercard, pemimpin pasar global yang selalu menghadirkan inovasi keuangan, serta menjadi mitra terpercaya dalam teknologi pembayaran. Pengakuan ini memperkuat visi Bybit untuk mewujudkan kebebasan bertransaksi dengan aset kripto, serta menyediakan aset digital yang lebih mudah diakses semua orang," ujar Sophie Chen, Head, Marketing, Bybit Card and Pay. "Bybit Card membuktikan potensi besar dari aset digital di dunia yang semakin terhubung. EDGE 2025 menghadirkan berbagai perusahaan yang membangun infrastruktur tersebut. Kami berkomitmen mewujudkan layanan pembayaran aset kripto dengan kemudahan yang serupa dengan kartu pembayaran konvensional."

Penghargaan ini diraih Bybit Card ketika industri pembayaran global tengah bertransformasi pesat, terutama didorong embedded finance, tokenisasi, dan solusi bisnis berbasiskan AI.

Mastercard sendiri turut memimpin inovasi tersebut. Saat ini, hampir 50% transaksi daring Mastercard di Eropa telah ditokenisasi, bahkan Mastercard menargetkan tokenisasi mencapai 100% pada 2030. Di segmen AI-commerce, laporan industri memperkirakan, asisten AI akan menangani hingga 20% aktivitas e-commerce pada 2025. Proyeksi ini mencerminkan peran penting infrastruktur pembayaran yang aman dan cerdas, seperti yang diwujudkan Bybit Card.

Kinerja Terbaik, Paling Digemari

Dengan Bybit Card, pemilik aset kripto dapat berbelanja dengan memakai aset digital di dunia nyata—menawarkan konversi instan, tarif kompetitif, berbagai keuntungan eksklusif, dan jaringan global di jutaan merchant Mastercard.

Fitur-Fitur Utama Bybit Card:

Kemudahan transaksi kripto: Berbelanja langsung dengan konversi uang kripto-ke-fiat dan penarikan tunai di ATM yang mendukung Mastercard di seluruh dunia.

Berbelanja langsung dengan konversi uang kripto-ke-fiat dan penarikan tunai di ATM yang mendukung Mastercard di seluruh dunia. Bebas biaya tahunan dan APR hingga 8% pada saldo kartu.

dan hingga pada saldo kartu. Beragam manfaat sepanjang tahun : Potongan harga 100% untuk biaya langganan seperti Netflix, Spotify, dan beberapa sarana AI pilihan; akses lounge di bandara, serta berbagai promo berkala.

: Potongan harga 100% untuk biaya langganan seperti Netflix, Spotify, dan beberapa sarana AI pilihan; akses di bandara, serta berbagai promo berkala. Transaksi multiaset dan potongan harga: Mendukung transaksi dalam BTC, ETH, XRP, TON, USDT, USDC, MNT, dan BNB, serta cashback dalam USDC, USDT, BTC, dan AVAX; semakin banyak opsi akan tersedia ke depan.

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 70 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com .

