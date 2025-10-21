La carta Bybit premiata da Mastercard all'EDGE 2025 come "carta crypto più performante"

DUBAI, EAU, 21 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, è lieto di annunciare che, all'EDGE 2025, la Bybit Card è stata premiata da Mastercard, leader mondiale nella tecnologia dei pagamenti, come la carta crittografica più performante.

Left to right: Mete Guney, Executive Vice President, Market Development, Eastern Europe, Middle East and Africa, Mastercard, and Yong Hui Tan, Global Head of Finance, Bybit

Mastercard ha organizzato la quarta edizione di EDGE, il suo forum di punta che plasma il futuro dei pagamenti nell'area EEMEA. L'evento ha riunito dirigenti senior di diversi settori a livello mondiale per esaminare le opportunità emergenti nei settori dei pagamenti, delle infrastrutture digitali e delle tendenze dei consumatori. All'insegna del tema "Commerce: De-Coded", EDGE 2025 ha esplorato come innovazioni come l'intelligenza artificiale agentica, la finanza incorporata, la tokenizzazione e le stablecoin abbiano trasformato il commercio globale e accelerato l'evoluzione della tecnologia finanziaria.

Carta Bybit: una transizione rapida verso il futuro dei pagamenti in criptovalute

Dal suo lancio nel 2024, la Bybit Card conta oggi oltre due milioni di titolari in tutto il mondo. Distinguendosi per l'integrazione perfetta delle criptovalute con i metodi di pagamento tradizionali, la Bybit Card supporta le esigenze quotidiane dei possessori di asset digitali e dà priorità a un'esperienza gratificante per la sua community. Grazie a generosi programmi di ricompensa, partnership esclusive che spaziano dai servizi alla cultura e soluzioni innovative, la Bybit Card consente agli utenti di convertire e spendere i propri asset digitali presso milioni di commercianti in tutto il mondo nella rete Mastercard.

"Siamo onorati di ricevere questo premio da Mastercard, leader mondiale nell'innovazione finanziaria e partner affidabile nella tecnologia dei pagamenti. Questo riconoscimento premia la visione di Bybit, che mira a rendere la libertà delle criptovalute una realtà e le risorse digitali più accessibili per gli utenti quotidiani", ha dichiarato Sophie Chen, responsabile marketing di Bybit Card and Pay. "La Bybit Card dimostra il potenziale delle risorse digitali in un mondo connesso. EDGE 2025 ha riunito le aziende impegnate attivamente nella realizzazione di questa infrastruttura e il nostro obiettivo è garantire agli utenti di criptovalute la stessa esperienza di pagamento fluida dei titolari di carte tradizionali".

Un riconoscimento che arriva mentre il settore dei pagamenti sta attraversando una rapida trasformazione attraverso finanza integrata, tokenizzazione e soluzioni di commercio basate sull'intelligenza artificiale.

L'innovazione della stessa Mastercard è la dimostrazione di questo cambiamento in accelerazione. Quasi la metà di tutte le transazioni online Mastercard in Europa sono ormai tokenizzate, in linea con l'obiettivo del 100% da raggiungere entro il 2030. Nel campo del commercio basato sull'intelligenza artificiale, i report di settore suggeriscono che gli assistenti IA potrebbero gestire il 20% delle attività di eCommerce nel 2025, sottolineando l'importanza fondamentale di un'infrastruttura di pagamento sicura e intelligente come quella premiata nella Bybit Card.

La più performante, la più amata

La Bybit Card consente ai possessori di criptovalute di spendere facilmente i propri asset digitali in scenari reali, offrendo conversioni immediate, tariffe competitive, vantaggi esclusivi per gli utenti e accettazione presso milioni di commercianti Mastercard in tutto il mondo.

Caratteristiche principali della carta Bybit:

Comodità delle criptovalute : spesa integrata da valuta fiat a criptovaluta e prelievi di contanti dagli sportelli bancomat supportati in tutto il mondo mediante la carta fisica disponibile per i titolari Mastercard.

: spesa integrata da valuta fiat a criptovaluta e prelievi di contanti dagli sportelli bancomat supportati in tutto il mondo mediante la carta fisica disponibile per i titolari Mastercard. Nessuna commissione annuale e fino all'8% APR sui saldi.

e sui saldi. Vantaggi tutto l'anno: sconti del 100% sugli abbonamenti, inclusi Netflix, Spotify e strumenti di intelligenza artificiale selezionati, accesso alle lounge aeroportuali e altri vantaggi aggiornati stagionalmente.

sconti del 100% sugli abbonamenti, inclusi Netflix, Spotify e strumenti di intelligenza artificiale selezionati, accesso alle lounge aeroportuali e altri vantaggi aggiornati stagionalmente. Transazioni multi-asset e cashback: supporta transazioni in BTC, ETH, XRP, TON, USDT, USDC, MNT e BNB; opzioni di cashback in USDC, USDT, BTC e AVAX, con altre opzioni in arrivo.

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

