La Bybit Card récompensée par Mastercard en tant que « carte crypto la plus performante » à l'occasion du salon EDGE 2025

DUBAÏ, EAU, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échange, est heureux d'annoncer que la Bybit Card a été reconnue par Mastercard, le leader mondial de la technologie de paiement, comme la carte crypto la plus performante à l'EDGE 2025.

Left to right: Mete Guney, Executive Vice President, Market Development, Eastern Europe, Middle East and Africa, Mastercard, and Yong Hui Tan, Global Head of Finance, Bybit

Mastercard a accueilli la quatrième édition d'EDGE, son forum phare qui façonne l'avenir des paiements dans la région EEMEA. L'événement a rassemblé des cadres supérieurs de divers secteurs pour examiner les opportunités émergentes dans les domaines des paiements, de l'infrastructure numérique et des tendances de consommation. Sous le thème « Commerce : De-Coded », EDGE 2025 a exploré comment des innovations telles que l'IA agentique, la finance intégrée, la tokenisation et les cryptomonnaies stables ont transformé le commerce mondial et accéléré l'évolution de la fintech.

Bybit Card : un accès rapide à l'avenir des paiements en cryptos

Depuis son lancement en 2024, la Bybit Card compte plus de deux millions de titulaires dans le monde. Se distinguant par l'intégration transparente des cryptomonnaies dans les systèmes de paiement traditionnels, la Bybit Card répond aux besoins quotidiens des détenteurs d'actifs numériques et accorde la priorité à une expérience enrichissante pour sa communauté. Grâce à des récompenses généreuses, à des partenariats exclusifs dans les domaines des services publics et de la culture, et à des solutions innovantes, la Bybit Card permet aux utilisateurs de convertir et de dépenser leurs actifs numériques auprès de millions de commerçants du réseau Mastercard dans le monde entier.

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix de Mastercard, leader mondial de l'innovation financière et partenaire de confiance en matière de technologie de paiement. Cette reconnaissance valide la vision de Bybit qui consiste à faire de la liberté des cryptos une réalité et à rendre les actifs numériques plus accessibles aux utilisateurs quotidiens », a déclaré Sophie Chen, Head of Marketing chez Bybit Card et Pay. « La Bybit Card démontre le potentiel des actifs numériques dans un monde connecté. EDGE 2025 a réuni les entreprises qui travaillent activement à la mise en place de cette infrastructure, et nous nous attachons à faire en sorte que les utilisateurs de cryptos bénéficient de la même expérience de paiement transparente que les détenteurs de cartes traditionnelles ».

Cette reconnaissance intervient alors que le secteur des paiements connaît une transformation rapide grâce à la finance intégrée, à la tokenisation et aux solutions de commerce pilotées par l'IA.

L'innovation propre à Mastercard témoigne de cette évolution accélérée. Près de la moitié des transactions en ligne effectuées par Mastercard en Europe sont désormais symbolisées, ce qui est en bonne voie pour atteindre l'objectif de 100 % d'ici à 2030. Dans l'espace de l'IA-commerce, les rapports de l'industrie suggèrent que les assistants d'IA pourraient gérer 20 % des activités de commerce électronique en 2025, soulignant l'importance critique d'une infrastructure de paiement sécurisée et intelligente comme celle reconnue dans la Bybit Card.

La plus performante, la plus appréciée

La Bybit Card permet aux détenteurs de cryptomonnaies de dépenser facilement leurs actifs numériques dans le monde réel, en offrant une conversion instantanée, des taux compétitifs, des avantages uniques pour l'utilisateur et une acceptation auprès de millions de commerçants Mastercard dans le monde entier.

Caractéristiques principales de la Bybit Card :

La simplicité des cryptos : effectuez facilement vos paiements en crypto ou fiat, depuis vos devises traditionnelles et retirez de l'argent aux distributeurs compatibles dans le monde entier. La carte physique est disponible pour les titulaires de Mastercard.

: effectuez facilement vos paiements en crypto ou fiat, depuis vos devises traditionnelles et retirez de l'argent aux distributeurs compatibles dans le monde entier. La carte physique est disponible pour les titulaires de Mastercard. Pas de frais annuels et jusqu'à 8 % d'APR sur les soldes.

et sur les soldes. Des avantages tout au long de l'année : remises de 100 % sur des abonnements, notamment Netflix, Spotify et certains outils d'intelligence artificielle, accès aux salons d'aéroport et autres avantages renouvelés de façon saisonnière.

remises de 100 % sur des abonnements, notamment Netflix, Spotify et certains outils d'intelligence artificielle, accès aux salons d'aéroport et autres avantages renouvelés de façon saisonnière. Transactions multi-actifs et cashback : prise en charge des transactions en BTC, ETH, XRP, TON, USDT, USDC, MNT et BNB ; des options de cashback en USDC, USDT, BTC et AVAX, avec d'autres options à venir.

#Bybit / #CryptoArk / #BybitCard /#IMakeIt

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme de cryptomonnaies au monde en volume transactionnel, au service d'une communauté mondiale de plus de 70 millions d'utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et égal pour tous. En mettant particulièrement l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure solide et stimuler l'innovation sur la chaîne. Reconnue pour sa garde sécurisée, ses différentes places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit jette des ponts entre finance traditionnelle et finance décentralisée afin d'aider les concepteurs, les créateurs et les passionnés à libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com.

Pour plus d'informations sur Bybit, rendez-vous sur Bybit Press

Pour les relations avec les médias, contactez : [email protected]

Suivez l'actualité de Bybit sur : les communautés et réseaux sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YouTube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2800282/Left_Mete_Guney_Executive_Vice_President_Market_Development_Eastern_Europe.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg