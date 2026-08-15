CATL e Quinbrook ampliam parceria no Supernode após importantes marcos nas Etapas 2 e 3

BRISBANE, Austrália, 15 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O projeto de armazenamento de energia em baterias Supernode, da Quinbrook, iniciou a operação comercial da Fase 2 e alcançou o fechamento financeiro de A$ 469 milhões para a Fase 3, marcando mais um importante avanço no desenvolvimento por fases do maior campus operacional de BESS da Austrália.

Com capacidade projetada para superar 3 GWh, o projeto Supernode tem o apoio da CATL, sua principal fornecedora de sistemas de armazenamento de energia nas três fases, que oferece soluções avançadas de armazenamento e suporte ao longo do ciclo de vida, garantindo operação confiável a longo prazo.

Localizado em Brendale, ao norte de Brisbane, o Supernode está ao lado da subestação South Pine, centro fundamental do sistema de energia de Queensland e nó de referência regional para fatores de perda marginal (MLFs). Essa localização oferece uma posição favorável em termos de MLF e aproximadamente 4.000 MW de capacidade de conexão disponível para uma expansão por fases. O desenvolvimento do projeto ocorre em paralelo à aceleração da transição energética de Queensland e ao ciclo de investimentos em infraestrutura.

A Fase 3 atingiu o fechamento financeiro com um financiamento de dívida de A$ 469 milhões, elevando o financiamento total das Fases 1, 2 e 3 do projeto Supernode para aproximadamente A$ 1,2 bilhão. Ao longo de suas três primeiras fases, o Supernode deverá alcançar uma capacidade de 780 MW / 3.074 MWh. A capacidade das três fases foi contratada por meio de acordos de fornecimento de longo prazo.

O valor de longo prazo desses ativos depende da disponibilidade contínua, da eficiência operacional, da segurança e da confiabilidade de seus sistemas de armazenamento de energia. A CATL forneceu sistemas EnerC Plus para as Etapas 1 e 2 e fornecerá sistemas TENER S para a Etapa 3, estabelecendo uma plataforma tecnológica consistente para todo o campus.

Em estreita colaboração com a Quinbrook, a CATL apoiou a otimização do projeto para viabilizar a implantação de sistemas de alta densidade em terrenos industriais com área limitada. O EnerC Plus permite a instalação lado a lado, reduzindo em aproximadamente 20% a área necessária no local em comparação com o EnerC. Seu sistema integrado de resfriamento a líquido mantém a diferença de temperatura interna do contêiner em até 5 °C e foi projetado para oferecer operação confiável durante uma vida útil de 20 anos.

A contribuição da CATL vai além do fornecimento de equipamentos. Ao abrigo de um Contrato de Serviço de Longo Prazo (LTSA, na sigla em inglês), a CATL prestará apoio adicional ao longo de todo o ciclo de vida do ativo de armazenamento de energia, por meio do monitoramento de condições, acompanhamento do desempenho, resposta a falhas e manutenção preventiva, para ajudar a garantir uma operação confiável a longo prazo. O desempenho comprovado, as capacidades escaláveis de entrega e o modelo de serviço de ciclo de vida dos produtos da CATL proporcionam maior confiança em sua confiabilidade e desempenho a longo prazo.

Tim Hornemand, diretor-geral e líder regional da Quinbrook na Austrália, disse:

"Alcançar as operações comerciais da Fase 2 significa que entregamos com sucesso as duas fases contratadas com a Origin dentro do prazo, um resultado do qual nos orgulhamos muito, dada a complexidade de comissionar projetos de armazenamento de baterias em escala de serviços públicos na Austrália. Com a Fase 3 agora totalmente financiada, alcançamos outro marco importante no desenvolvimento contínuo do Supernode. O apoio contínuo de nossos parceiros bancários também demonstra a confiança no projeto Supernode, em nosso histórico de entregas e nas perspectivas de longo prazo para o armazenamento de energia em baterias na Austrália."

Tan Libin, diretor de marketing e copresidente de vendas da CATL, disse:

"O armazenamento de energia está evoluindo de uma tecnologia independente para um ativo energético estratégico. A próxima etapa do desenvolvimento industrial dependerá não apenas do avanço tecnológico, mas também da capacidade de gerar valor a longo prazo por meio da colaboração, da inovação e da implementação em larga escala. Na CATL, estamos comprometidos em colaborar com nossos parceiros para liberar todo o potencial dos ativos de armazenamento de energia e apoiar a transição para um sistema energético mais flexível e resiliente."

A CATL e a Quinbrook também estão trabalhando juntas no EnerQB, uma solução de armazenamento em baterias com duração de oito horas que está sendo considerada para as futuras etapas de desenvolvimento do Supernode. A iniciativa reforça o papel da CATL como fornecedora de sistemas de armazenamento de energia nas três primeiras fases do Supernode. A CATL continuará trabalhando com parceiros em diferentes mercados para fornecer tecnologias confiáveis, soluções escaláveis e suporte ao longo do ciclo de vida.

FONTE CATL