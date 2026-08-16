CATLとQuinbrook、第2・第3段階の重要な節目を受け、Supernodeでの提携を一層強化

オーストラリア、ブリスベン、2026年8月16日 /PRNewswire/ -- QuinbrookのSupernode蓄電池エネルギー貯蔵プロジェクトは、第2段階の商業運転を開始し、第3段階向けの4億6,900万豪ドルの資金調達についてファイナンシャル・クローズを達成しました。これは、稼働中のBESSキャンパスとしてオーストラリア最大の同プロジェクトの段階的な開発における新たな節目となります。

計画容量が3GWhを超える見込みのSupernodeは、全3段階の中核的なエネルギー貯蔵システムサプライヤーであるCATLの支援を受けています。CATLは、信頼性の高い長期運用を可能にする先進的な貯蔵ソリューションとライフサイクルサポートを提供しています。

ブリスベン北部のブレンデールに位置するSupernodeは、クイーンズランド州の電力系統における主要ハブであり、限界損失係数（MLF）の地域基準ノードでもあるサウス・パイン変電所に隣接しています。この立地はMLFの面で有利な条件を備えており、段階的な拡張に利用できる約4,000MWの系統接続容量があります。本プロジェクトの開発は、クイーンズランド州で加速するエネルギー転換およびインフラ投資サイクルと時期を同じくしています。

第3段階では、4億6,900万豪ドルの融資についてファイナンシャル・クローズを達成しました。これにより、Supernodeの第1～第3段階を合わせたプロジェクトファイナンス総額は約12億豪ドルとなりました。最初の3段階で、Supernodeは780MW／3,074MWhに達する予定です。3段階すべての容量について、長期引取契約が締結されています。

こうした資産の長期的な価値は、そのエネルギー貯蔵システムの継続的な可用性、運用効率、安全性、信頼性に左右されます。CATLは、第1段階および第2段階向けにEnerC Plusシステムを供給しており、第3段階向けにはTENER Sシステムを供給する予定です。これにより、キャンパス全体で一貫した技術プラットフォームが構築されます。

CATLはQuinbrookと緊密に連携し、利用可能な工業用地の制約内で高密度設置を可能にするため、プロジェクト固有の設計最適化を支援してきました。EnerC Plusは背面合わせでの設置に対応し、EnerCと比較して必要な敷地面積を約20％削減します。一体型液冷システムは、コンテナ内部の温度差を5°C以内に維持し、20年間のライフサイクルを通じて信頼性の高い運転を実現するよう設計されています。

CATLの貢献は、機器の供給にとどまりません。長期サービス契約（LTSA）に基づき、CATLは、状態監視、性能追跡、障害対応、予防保全を通じてエネルギー貯蔵資産のライフサイクル全体をさらに支援し、信頼性の高い長期運用の確保に寄与します。CATLの実証済みの製品性能、拡張可能な供給能力、ライフサイクルサービスモデルは、エネルギー貯蔵資産の長期的な信頼性と性能に対する確信をさらに高めます。

Quinbrookのマネージング・ディレクター兼オーストラリア地域責任者であるTim Hornemand氏は、次のように述べました。

「第2段階で商業運転を開始できたことは、Originとの契約対象である2つの段階を予定どおり無事に完了したことを意味します。オーストラリアでユーティリティ規模の蓄電池プロジェクトを試運転することの複雑さを考えると、これは当社が大変誇りに思う成果です。第3段階の資金調達も完了したことで、Supernodeの継続的な開発における新たな重要な節目に到達しました。銀行パートナー各社からの継続的な支援も、Supernodeプロジェクト、当社のプロジェクト遂行実績、そしてオーストラリアにおける蓄電池分野の長期的な見通しに対する信頼の表れです。」

CATLのCCO兼営業・マーケティング共同社長であるTan Libin氏は、次のように述べました。

「エネルギー貯蔵は、単体技術の導入から戦略的なエネルギー資産へと進化しつつあります。業界発展の次の段階は、技術の進歩だけでなく、協業、イノベーション、拡張性のある展開を通じて長期的な価値を創出する能力にも左右されます。CATLはパートナーと協力し、エネルギー貯蔵資産の潜在能力を最大限に引き出し、より柔軟で強靭なエネルギーシステムへの移行を支援することに尽力しています。」

CATLとQuinbrookは、Supernode開発の今後の段階での導入が検討されている8時間型蓄電池ソリューションEnerQBについても協力しています。この取り組みは、Supernodeの最初の3段階におけるエネルギー貯蔵システムサプライヤーとしてのCATLの役割を基盤としています。CATLは今後も世界各地のパートナーと連携し、信頼性の高い技術、拡張可能なソリューション、ライフサイクルサポートを提供していきます。

SOURCE CATL