CATL과 퀸브룩, 2단계 및 3단계 주요 이정표 달성으로 Supernode 파트너십 강화

브리즈번, 호주 2026년 8월 16일 /PRNewswire/ -- 퀸브룩(Quinbrook)의 Supernode 배터리 에너지 저장 프로젝트가 2단계 상업 운전을 개시하고 3단계를 위한 4억 6900만 호주달러 규모의 금융 조달을 종결하면서 호주 최대 규모의 운영 중인 BESS 캠퍼스의 단계적 개발에서 또 하나의 중요한 이정표를 세웠다.

계획 용량이 3GWh를 넘어설 것으로 예상되는 Supernode는 CATL이 3개 단계 모두의 핵심 에너지 저장 시스템 공급업체로 참여해 첨단 저장 솔루션과 수명주기 지원을 제공함으로써 안정적인 장기 운영을 뒷받침하고 있다.

Supernode는 브리즈번 북부 브렌데일에 위치하며, 퀸즐랜드 전력 시스템의 핵심 허브이자 한계손실계수(marginal loss factor, MLF)의 지역 기준 노드인 사우스 파인 변전소와 인접해 있다. 이러한 입지 덕분에 유리한 MLF 조건과 단계적 확장을 위한 약 4000MW의 가용 계통 연결 용량을 확보하고 있다. 프로젝트 개발은 퀸즐랜드의 에너지 전환 가속화 및 인프라 투자 사이클과 맞물려 진행되고 있다.

3단계는 4억 6900만 호주달러 규모의 부채 금융 조달을 종결했으며, 이에 따라 Supernode 1, 2, 3단계의 총 프로젝트 금융 규모는 약 12억 호주달러에 이르게 됐다. 첫 3개 단계를 합친 Supernode의 설비 용량은 780MW/3074MWh에 달할 예정이다. 3개 단계의 용량은 장기 오프테이크 계약을 통해 확보됐다.

이러한 자산의 장기적 가치는 에너지 저장 시스템의 지속적인 가용성, 운영 효율성, 안전성 및 신뢰성에 달려 있다. CATL은 1, 2단계에 EnerC Plus 시스템을 공급했으며, 3단계에는 TENER S 시스템을 공급할 예정이다. 이를 통해 단지 전체에 일관된 기술 플랫폼을 구축한다.

CATL은 퀸브룩과 긴밀히 협력해 가용 산업용 부지의 제약 속에서도 고밀도 배치가 가능하도록 프로젝트별 설계 최적화를 지원했다. EnerC Plus는 백투백 설치를 지원해 EnerC 대비 필요한 부지 면적을 약 20% 줄인다. 통합 액체 냉각 시스템은 컨테이너 내부 온도 편차를 5°C 이내로 유지하며, 20년의 수명주기 동안 안정적인 운영이 가능하도록 설계됐다.

CATL의 역할은 장비 공급에 그치지 않는다. CATL은 장기 서비스 계약(Long-Term Service Agreement, LTSA)에 따라 상태 모니터링, 성능 추적, 고장 대응 및 예방 정비를 통해 에너지 저장 자산의 전체 수명주기를 추가로 지원해 안정적인 장기 운영을 돕는다. CATL의 검증된 제품 성능, 확장 가능한 공급 역량 및 수명주기 서비스 모델은 에너지 저장 자산의 장기적인 신뢰성과 성능에 대한 확신을 높여준다.

퀸브룩의 전무이사인 팀 호네만드(Tim Hornemand) 호주 지역 총괄은 다음과 같이 말했다.

"2단계가 상업 운전에 들어가면서 Origin과 계약한 두 단계 모두를 일정대로 성공적으로 완료했다. 호주에서 유틸리티 규모 배터리 저장 프로젝트의 시운전이 얼마나 복잡한지 고려하면 우리가 매우 자랑스럽게 생각하는 성과다. 이제 3단계의 금융 조달까지 모두 완료하면서 Supernode의 지속적인 개발 과정에서 또 하나의 중요한 이정표에 도달했다. 은행 파트너들의 지속적인 지원 역시 Supernode 프로젝트, 우리의 프로젝트 수행 실적, 그리고 호주 배터리 저장 시장의 장기 전망에 대한 신뢰를 보여준다."

CATL의 CCO인 탄리빈(Tan Libin) 영업•마케팅 공동사장은 다음과 같이 말했다.

"에너지 저장은 독립형 기술을 구축하는 단계에서 전략적 에너지 자산으로 진화하고 있다. 산업 발전의 다음 단계는 기술 발전뿐만 아니라 협업, 혁신, 확장 가능한 구축을 통해 장기적인 가치를 창출할 수 있는 역량에 달려 있다. CATL은 파트너들과 협력해 에너지 저장 자산의 잠재력을 최대한 끌어내고 더욱 유연하고 회복탄력적인 에너지 시스템으로의 전환을 지원하는 데 전념하고 있다."

CATL과 퀸브룩은 Supernode의 향후 단계를 위해 검토 중인 8시간 배터리 저장 솔루션 EnerQB에 대해서도 협력하고 있다. 이 이니셔티브는 Supernode 첫 3개 단계의 에너지 저장 시스템 공급업체로서 CATL이 수행해 온 역할을 기반으로 한다. CATL은 앞으로도 전 세계 파트너들과 협력해 신뢰할 수 있는 기술, 확장 가능한 솔루션 및 수명주기 지원을 제공할 예정이다.

SOURCE CATL