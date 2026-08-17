- CATL y Quinbrook consolidan su alianza en el ámbito de los supernodos tras alcanzar importantes hitos en las fases 2 y 3

BRISBANE, Australia, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El proyecto de almacenamiento de energía en baterías Supernode de Quinbrook ha completado la fase 2 de operación comercial y ha alcanzado el cierre financiero de 469 millones de dólares australianos para la fase 3, lo que supone un nuevo hito en el desarrollo por fases del mayor complejo operativo de sistemas de almacenamiento de energía en baterías de Australia.

Contando con una capacidad prevista que se espera supere los 3 GWh, Supernode cuenta con el respaldo de CATL como su principal proveedor de sistemas de almacenamiento de energía para las tres etapas, proporcionando soluciones de almacenamiento avanzadas y soporte durante todo el ciclo de vida para permitir un funcionamiento fiable a largo plazo.

Ubicado en Brendale, al norte de Brisbane, Supernode se encuentra junto a la subestación South Pine, un nodo clave en el sistema eléctrico de Queensland y el punto de referencia regional para los factores de pérdida marginal (MLF). Esta ubicación ofrece una posición favorable en cuanto a MLF y aproximadamente 4.000 MW de capacidad de conexión disponible para una expansión gradual. El desarrollo del proyecto coincide con la acelerada transición energética de Queensland y el ciclo de inversión en infraestructura.

La fase 3 ha alcanzado el cierre financiero con una financiación de deuda de 469 millones de dólares australianos, lo que eleva la financiación total del proyecto Supernode (fases 1, 2 y 3) a aproximadamente 1.200 millones de dólares australianos. En sus tres primeras fases, Supernode alcanzará una capacidad de 780 MW / 3.074 MWh. La capacidad de las tres fases se ha contratado mediante acuerdos de compra a largo plazo.

El valor a largo plazo de estos activos depende de la disponibilidad continua, la eficiencia operativa, la seguridad y la fiabilidad de sus sistemas de almacenamiento de energía. CATL ha suministrado sistemas EnerC Plus para las fases 1 y 2, y suministrará sistemas TENER S para la fase 3, estableciendo así una plataforma tecnológica uniforme en todo el campus.

En estrecha colaboración con Quinbrook, CATL ha proporcionado apoyo en la optimización del diseño para proyectos específicos, permitiendo una implementación de alta densidad dentro de las limitaciones del terreno industrial disponible. EnerC Plus admite la instalación en serie, reduciendo el espacio necesario en aproximadamente un 20% en comparación con EnerC. Su sistema integrado de refrigeración líquida mantiene una diferencia de temperatura interna del contenedor de 5°C y está diseñado para ofrecer un funcionamiento fiable durante un ciclo de vida de 20 años.

La contribución de CATL va más allá del suministro de equipos. Mediante un Acuerdo de Servicio a Largo Plazo (LTSA), CATL proporcionará soporte integral al ciclo de vida del sistema de almacenamiento de energía a través de la monitorización de su estado, el seguimiento de su rendimiento, la respuesta ante fallos y el mantenimiento preventivo, lo que contribuirá a garantizar un funcionamiento fiable a largo plazo. El rendimiento comprobado de los productos de CATL, su capacidad de entrega escalable y su modelo de servicio integral ofrecen mayor confianza en la fiabilidad y el rendimiento a largo plazo del sistema de almacenamiento de energía.

Tim Hornemand, director general y responsable regional de Quinbrook en Australia, declaró:

"El inicio de las operaciones comerciales de la fase 2 significa que hemos completado con éxito ambas fases contratadas por Origin, cumpliendo con los plazos previstos. Estamos muy orgullosos de este logro, dada la complejidad de la puesta en marcha de proyectos de almacenamiento de energía en baterías a gran escala en Australia. Con la financiación completa de la fase 3, hemos alcanzado otro hito importante en el desarrollo continuo de Supernode. El apoyo constante de nuestros socios bancarios también refleja la confianza en el proyecto Supernode, nuestro historial de entregas y las perspectivas a largo plazo del almacenamiento de energía en baterías en Australia".

Tan Libin, director comercial y copresidente de ventas y marketing de CATL, afirmó:

"El almacenamiento de energía está evolucionando de una tecnología aislada a un activo energético estratégico. La siguiente etapa del desarrollo del sector dependerá no solo del avance tecnológico, sino también de la capacidad de generar valor a largo plazo mediante la colaboración, la innovación y una implementación escalable. En CATL, nos comprometemos a trabajar con nuestros socios para aprovechar todo el potencial de los sistemas de almacenamiento de energía y apoyar la transición hacia un sistema energético más flexible y resiliente".

CATL y Quinbrook también colaboran en EnerQB, una solución de almacenamiento de energía con baterías de ocho horas de duración que se está considerando para futuras fases del desarrollo de Supernode. Esta iniciativa se basa en la experiencia de CATL como proveedor de sistemas de almacenamiento de energía durante las tres primeras fases de Supernode. CATL seguirá trabajando con socios de todo el mundo para ofrecer tecnologías fiables, soluciones escalables y soporte integral durante todo el ciclo de vida del producto.