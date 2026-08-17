CATL y Quinbrook refuerzan su colaboración en el proyecto Supernode tras alcanzar hitos clave en las Fases 2 y 3

BRISBANE, Australia, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El proyecto de almacenamiento de energía en baterías Supernode de Quinbrook ha completado la Fase 2 de su explotación comercial y ha cerrado la financiación de 469 millones de dólares australianos para la Fase 3, lo que supone un nuevo hito en el desarrollo por fases del mayor complejo de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en funcionamiento de Australia.

Con una capacidad prevista superior a los 3 GWh, Supernode cuenta con el respaldo de CATL como su principal proveedor de sistemas de almacenamiento de energía para las tres fases, lo que le permite disponer de soluciones de almacenamiento avanzadas y asistencia durante todo el ciclo de vida para garantizar un funcionamiento confiable a largo plazo.

Situado en Brendale, al norte de Brisbane, Supernode se encuentra junto a la subestación de South Pine, un nodo clave del sistema eléctrico de Queensland y la referencia regional para los factores de pérdida marginal (MLF). Esta ubicación ofrece una posición favorable en cuanto a la red de alta tensión y una capacidad de conexión disponible de aproximadamente 4000 MW para una ampliación por fases. El desarrollo del proyecto coincide con un impulso a la transición energética en Queensland y con el ciclo de inversión en infraestructuras.

Para la fase 3 se ha cerrado una financiación de deuda por valor de 469 millones de dólares australianos, lo que eleva la ayuda financiera total del proyecto entre las Fases 1, 2 y 3 de Supernode a aproximadamente 1200 millones de dólares australianos. A lo largo de sus tres primeras fases, Supernode tiene previsto alcanzar los 780 MW/3074 MWh. La capacidad de las tres etapas se ha contratado mediante acuerdos de compra a largo plazo.

El valor de estos activos en el largo plazo depende de la disponibilidad continuada, la eficiencia operativa, la seguridad y la confiabilidad de sus sistemas de almacenamiento de energía. CATL ha suministrado sistemas EnerC Plus para las Fases 1 y 2 y suministrará sistemas TENER S para la fase 3, lo que permitirá establecer una plataforma tecnológica homogénea en todo el campus.

En estrecha colaboración con Quinbrook, CATL ha contribuido a la optimización del diseño específico del proyecto para permitir una implantación de alta densidad dentro de las limitaciones del terreno industrial disponible. Con EnerC Plus se puede realizar la instalación en fila, lo que reduce el espacio necesario en aproximadamente un 20 % en comparación con EnerC. Su sistema integrado de refrigeración por líquido mantiene una diferencia de temperatura en el interior del contenedor de menos de 5 °C y está diseñado para garantizar un funcionamiento confiable a lo largo de un ciclo de vida de 20 años.

La contribución de CATL va más allá del suministro de equipos. En el marco de un Contrato de servicio a largo plazo (LTSA), CATL seguirá prestando apoyo durante toda la vida útil del activo de almacenamiento de energía mediante la supervisión de su estado, el seguimiento de su rendimiento, la respuesta ante averías y el mantenimiento preventivo, con el fin de garantizar un funcionamiento confiable a largo plazo. El rendimiento contrastado de los productos de CATL, su capacidad de suministro escalable y su modelo de servicio a lo largo del ciclo de vida aportan mayor confianza en el funcionamiento y garantía de rendimiento a largo plazo de los activos de almacenamiento de energía.

Tim Hornemand, director general y responsable regional para Australia de Quinbrook, declaró:

"El inicio de las operaciones comerciales de la Fase 2 significa que hemos completado con éxito y dentro del plazo previsto ambas fases contratadas por Origin, un resultado del que nos sentimos increíblemente orgullosos dada la complejidad que entraña la puesta en marcha de proyectos de almacenamiento en baterías a escala industrial en Australia. Ahora que la Fase 3 cuenta ya con toda la financiación necesaria, hemos alcanzado otro hito importante en el desarrollo continuo de Supernode. El apoyo constante de nuestros socios bancarios también refleja la confianza en el proyecto Supernode, nuestro historial de resultados y las perspectivas a largo plazo del almacenamiento en baterías en Australia".

Tan Libin, director comercial y copresidente de Ventas y Marketing de CATL, afirmó:

"El almacenamiento de energía está pasando de ser una tecnología que se implementa de forma aislada a convertirse en un activo energético estratégico. La próxima etapa del desarrollo del sector dependerá no solo del avance tecnológico, sino también de la capacidad de generar valor a largo plazo mediante la colaboración, la innovación y una implantación escalable. En CATL, nos comprometemos a colaborar con nuestros socios para aprovechar todo el potencial de los activos de almacenamiento de energía y apoyar la transición hacia un sistema energético más flexible y resiliente".

CATL y Quinbrook también están colaborando en el proyecto EnerQB, una solución de almacenamiento en batería de ocho horas que se está barajando para las futuras fases del desarrollo de Supernode. La iniciativa se basa en el papel de CATL como proveedor de sistemas de almacenamiento de energía a lo largo de las tres primeras fases de Supernode. CATL seguirá colaborando con socios de todo el mundo para ofrecer tecnologías confiables, soluciones escalables y asistencia durante todo el ciclo de vida.

FUENTE CATL