CATL และ Quinbrook เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือในโครงการ Supernode หลังบรรลุหมุดหมายสำคัญของโครงการระยะที่ 2 และ 3
News provided byCATL
16 Aug, 2026, 09:12 CST
บริสเบน, ออสเตรเลีย, 16 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- โครงการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ Supernode ของ Quinbrook ได้เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 แล้ว และสามารถปิดการจัดหาเงินทุนมูลค่า 469 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับโครงการระยะที่ 3 ได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายครั้งสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาโครงการแบบแบ่งเป็นระยะของศูนย์กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ที่เปิดดำเนินงานอยู่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย
โครงการ Supernode ซึ่งมีแผนเพิ่มความจุให้มากกว่า 3 GWh ได้รับการสนับสนุนจาก CATL ในฐานะผู้จัดหาระบบกักเก็บพลังงานหลักสำหรับทั้งสามระยะของโครงการ พร้อมจัดหาโซลูชันการกักเก็บพลังงานขั้นสูงและการสนับสนุนตลอดวงจรอายุการใช้งาน เพื่อช่วยให้ระบบสามารถดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ในระยะยาว
โครงการ Supernode ตั้งอยู่ที่เมือง Brendale ทางตอนเหนือของเมืองบริสเบน และอยู่ติดกับสถานีไฟฟ้าย่อย South Pine ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของระบบไฟฟ้าควีนส์แลนด์ และเป็นโหนดอ้างอิงระดับภูมิภาคสำหรับค่าปัจจัยการสูญเสียส่วนเพิ่ม (Marginal Loss Factor หรือ MLF) ทำเลที่ตั้งดังกล่าวช่วยให้โครงการได้รับประโยชน์จากค่า MLF ที่อยู่ในระดับเอื้ออำนวย และมีศักยภาพในการรองรับการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าได้ประมาณ 4,000 MW เพื่อรองรับการขยายโครงการเป็นระยะ ๆ การพัฒนาโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐควีนส์แลนด์กำลังเร่งเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับวัฏจักรการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังขยายตัว
ทั้งนี้ โครงการระยะที่ 3 สามารถปิดการจัดหาเงินทุนได้แล้ว โดยได้รับวงเงินกู้มูลค่า 469 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ส่งผลให้ยอดการจัดหาเงินทุนรวมสำหรับโครงการ Supernode ระยะที่ 1, 2 และ 3 อยู่ที่ประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อรวมทั้งสามระยะแรก Supernode จะมีกำลังการจ่ายไฟถึงระดับ 780 MW และความจุในการกักเก็บพลังงาน 3,074 MWh โดยกำลังการผลิตของโครงการทั้งสามระยะได้มีการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าระยะยาวไว้แล้ว
มูลค่าในระยะยาวของสินทรัพย์ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของระบบกักเก็บพลังงาน ทาง CATL ได้จัดหาระบบ EnerC Plus สำหรับโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และจะจัดหาระบบ TENER S สำหรับโครงการระยะที่ 3 ซึ่งช่วยสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดทั้งพื้นที่โครงการ
CATL ทำงานร่วมกับ Quinbrook อย่างใกล้ชิดในการสนับสนุนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของโครงการ เพื่อให้สามารถติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่มีความหนาแน่นสูงได้ ภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ของที่ดินอุตสาหกรรมที่มีอยู่ EnerC Plus รองรับการติดตั้งตู้ระบบแบบหันด้านหลังเข้าหากัน (back-to-back) ซึ่งช่วยลดพื้นที่ติดตั้งที่โครงการต้องใช้ลงได้ประมาณ 20% เมื่อเทียบกับ EnerC ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบบูรณาการของ EnerC Plus ช่วยควบคุมความแตกต่างของอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์ให้อยู่ภายในระดับ 5°C และได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน 20 ปี
การมีส่วนร่วมของ CATL ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการจัดหาอุปกรณ์เท่านั้น ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการระยะยาว (Long-Term Service Agreement หรือ LTSA) CATL จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์กักเก็บพลังงาน ผ่านการตรวจสอบสภาพ การติดตามประสิทธิภาพ การตอบสนองต่อความขัดข้อง และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ถึงการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ในระยะยาว ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ CATL ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ความสามารถในการส่งมอบในระดับที่ขยายขนาดได้ และรูปแบบการให้บริการตลอดวงจรชีวิต ช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้มากยิ่งขึ้นในด้านความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในระยะยาวของสินทรัพย์กักเก็บพลังงาน
Tim Hornemand กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายภูมิภาคออสเตรเลียของ Quinbrook กล่าวว่า:
"การที่โครงการระยะที่ 2 สามารถเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ หมายความว่าเราประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการทั้งสองระยะที่ทำสัญญากับ Origin ได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาถึงความซับซ้อนของการทดสอบและเริ่มเดินระบบโครงการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ระดับสาธารณูปโภคในออสเตรเลีย ขณะนี้โครงการระยะที่ 3 ได้รับเงินทุนครบถ้วนแล้ว เราจึงได้บรรลุอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาโครงการ Supernode อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรด้านการธนาคารของเรายังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อโครงการ Supernode ประวัติผลงานการส่งมอบโครงการของเรา และแนวโน้มระยะยาวของการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในออสเตรเลีย"
Tan Libin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ (CCO) และประธานร่วมฝ่ายการขายและการตลาดของ CATL กล่าวว่า:
"การกักเก็บพลังงานกำลังพัฒนาจากการเป็นเพียงเทคโนโลยีที่นำมาใช้งานแยกเป็นส่วน ไปสู่การเป็นสินทรัพย์ด้านพลังงานเชิงกลยุทธ์ ขั้นต่อไปของการพัฒนาอุตสาหกรรมจะไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างมูลค่าในระยะยาวผ่านความร่วมมือ นวัตกรรม และการนำระบบไปใช้งานในระดับที่สามารถขยายขนาดได้ ที่ CATL เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของสินทรัพย์กักเก็บพลังงาน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานที่มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับและฟื้นตัวจากความผันผวนหรือความท้าทายต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น"
นอกจากนี้ CATL และ Quinbrook ยังทำงานร่วมกันในโครงการ EnerQB ซึ่งเป็นโซลูชันแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานระยะเวลา 8 ชั่วโมงที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับการพัฒนา Supernode ในระยะต่อไปในอนาคต ความร่วมมือในโครงการนี้ต่อยอดจากบทบาทของ CATL ในฐานะผู้จัดหาระบบกักเก็บพลังงานสำหรับ Supernode ในทั้งสามระยะแรก โดย CATL จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือ โซลูชันที่สามารถขยายขนาดการใช้งานได้ และให้บริการสนับสนุนตลอดวงจรชีวิตของระบบ
SOURCE CATL
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