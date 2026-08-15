CATL et Quinbrook renforcent leur partenariat Supernode après avoir franchi des étapes clés lors des phases 2 et 3

BRISBANE, Australie, 15 août 2026 /PRNewswire/ -- Le projet de stockage par batteries Supernode de Quinbrook a achevé la mise en service commerciale de sa phase 2 et a bouclé un financement de 469 millions AUD pour sa phase 3, marquant une nouvelle étape dans le développement progressif du plus grand campus BESS opérationnel d'Australie.

Avec une capacité prévue de plus de 3 GWh, Supernode bénéficie du soutien de CATL en tant que principal fournisseur de systèmes de stockage d'énergie pour l'ensemble des trois phases, fournissant des solutions de stockage avancées ainsi qu'un soutien sur l'ensemble du cycle de vie afin d'assurer une exploitation fiable à long terme.

Situé à Brendale, au nord de Brisbane, Supernode se trouve à proximité immédiate de la sous-station de South Pine, un hub clé du réseau électrique du Queensland et le nœud de référence régional pour les facteurs de pertes marginales (MLF). Ce site offre une situation géographique favorable par rapport aux MLF et une capacité de raccordement disponible d'environ 4 000 MW pour une extension progressive. Le développement de ce projet coïncide avec l'accélération de la transition énergétique dans le Queensland et le cycle d'investissement dans les infrastructures.

La phase 3 a finalisé un financement par emprunt de 469 millions AUD, ce qui porte le financement total du projet Supernode (phases 1, 2 et 3) à environ 1,2 milliard AUD. Au terme de ses trois premières phases, Supernode devrait atteindre une puissance de 780 MW et une capacité de stockage de 3 074 MWh. Les capacités des trois phases ont été engagées dans le cadre d'accords d'approvisionnement à long terme.

La valeur à long terme de ces actifs dépend de la disponibilité continue, de l'efficacité opérationnelle, de la sécurité et de la fiabilité de leurs systèmes de stockage d'énergie. CATL a fourni des systèmes EnerC Plus pour les phases 1 et 2 et fournira des systèmes TENER S pour la phase 3, mettant ainsi en place une plateforme technologique homogène sur l'ensemble du campus.

En étroite collaboration avec Quinbrook, CATL a contribué à l'optimisation de la conception spécifique au projet afin de permettre un déploiement à haute densité dans les limites de l'espace industriel disponible. EnerC Plus permet une installation dos à dos, ce qui réduit l'encombrement sur site d'environ 20 % par rapport à EnerC. Son système de refroidissement par liquide intégré maintient un écart de température interne du conteneur inférieur à 5 °C et est conçu pour garantir un fonctionnement fiable tout au long d'un cycle de vie de 20 ans.

La contribution de CATL ne se limite pas à la fourniture d'équipements. Dans le cadre d'un contrat de service à long terme, CATL assurera un accompagnement renforcé tout au long du cycle de vie de l'installation de stockage d'énergie, notamment par la surveillance de son état, le suivi de ses performances, la gestion des défaillances et la maintenance préventive, afin de garantir un fonctionnement fiable à long terme. Les performances éprouvées des produits CATL, ses capacités de livraison évolutives et son modèle de services tout au long du cycle de vie renforcent la confiance dans la fiabilité et les performances à long terme des installations de stockage d'énergie.

Tim Hornemand, directeur général et responsable régional pour l'Australie chez Quinbrook, déclare :

« La mise en service commerciale de la phase 2 signifie que nous avons mené à bien, dans les délais prévus, les deux phases visées par le contrat conclu avec Origin, un résultat dont nous sommes extrêmement fiers compte tenu de la complexité de la mise en service de projets de stockage par batterie à grande échelle en Australie. La phase 3 étant désormais entièrement financée, nous avons franchi une nouvelle étape importante dans le développement continu de Supernode. Le soutien renouvelé de nos partenaires bancaires témoigne également de la confiance accordée au projet Supernode, à notre expérience en réalisation de projets et aux perspectives à long terme du stockage par batterie en Australie. »

Tan Libin, CCO et coprésident des ventes et du marketing chez CATL, déclare :

« Le stockage d'énergie est en train de passer du statut de simple déploiement technologique à celui d'actif énergétique stratégique. La prochaine étape du développement du secteur dépendra non seulement des progrès technologiques, mais aussi de la capacité à créer de la valeur à long terme grâce à la collaboration, à l'innovation et à un déploiement évolutif. Chez CATL, nous nous engageons à collaborer avec nos partenaires afin d'exploiter pleinement le potentiel des installations de stockage d'énergie et de soutenir la transition vers un système énergétique plus flexible et plus résilient. »

CATL et Quinbrook collaborent également sur EnerQB, une solution de stockage par batterie d'une autonomie de huit heures qui est à l'étude pour les prochaines étapes du développement de Supernode. Cette initiative s'appuie sur le rôle joué par CATL en tant que fournisseur de systèmes de stockage d'énergie au cours des trois premières phases du projet Supernode. CATL continuera à collaborer avec ses partenaires du monde entier afin de fournir des technologies éprouvées, des solutions évolutives et un accompagnement tout au long du cycle de vie.