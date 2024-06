CCTV+: A influência do pai sobre Xi para que ele fosse um servidor público do povo

PEQUIM, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Para o presidente chinês Xi Jinping, as palavras e ações de seu pai, Xi Zhongxun (1913-2002), que personificam o princípio de "ser um servidor público do povo", são uma grande herança de família que está profundamente presente em sua visão de vida, trabalho e filosofia.

No salão de exposições das instalações do antigo comitê do partido da província de Suide, no noroeste da China, na província de Shaanxi, uma frase chama a atenção: "sente-se direito ao lado do povo", que foi dito por Xi Zhongxun, que também foi chefe do partido no condado de Suide.

A influência do pai sobre Xi para que ele fosse um servidor público do povo

"Meu pai exigia que levássemos uma vida simples. Nossas roupas não eram apenas remendadas, mas também eram usadas pelos irmãos e irmãs mais velhos. Os irmãos mais velhos passavam suas roupas para as irmãs mais novas, e depois elas passavam essas roupas para os irmãos mais novos. Não podíamos deixar um grão de arroz no prato. Minha família tem tradições revolucionárias rígidas", disse o presidente Xi.

Xi Zhongxun ensinou seus filhos com palavras e ações e exigiu que eles se mantivessem fiéis às suas pretensões originais. Ele era "do povo" e tinha o povo em seu coração, colocando a teoria em prática durante toda a sua vida.

As palavras e ações de Xi Zhongxun exerceram um profundo impacto sobre Xi Jinping. De um pequeno vilarejo até o Comitê Central do Partido, e de secretário do Partido de um vilarejo até secretário geral do Partido, Xi Jinping sempre se preocupou com o povo e o país, dedicou-se ao povo e considerou o anseio do povo por uma vida melhor como seu objetivo final.

"Sua exigência é trabalhar bem, estudar bem e lidar bem com tudo. Para nós, é um lema que devemos passar para as próximas gerações. Quando Xi Zhongxun participou da revolução, ele não se considerava um integrante do quadro, mas uma pessoa comum, fazendo trabalho de massa aldeia por aldeia, casa por casa", disse Qi Xin, mãe de Xi Jinping.

"Ele sempre acreditou que eu deveria fazer parte do povo e nunca deveria me distanciar dele. Meu avô era fazendeiro, meu pai participou da revolução como fazendeiro e eu mesmo trabalhei como fazendeiro por sete anos. As preocupações das pessoas sempre me interessaram. Os interesses do povo são os mais importantes", disse o presidente Xi.

"Do povo, para o povo, em benefício do povo." Essas palavras e atitudes do pai de Xi são a retransmissão, a herança e a promoção do espírito revolucionário das duas gerações de comunistas chineses. Elas transmitem o profundo amor entre pai e filho e o compromisso de ser um servidor público para do povo.

