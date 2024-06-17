CCTV+: влияние отца на Си Цзиньпина как государственного служащего

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CCTV+

Jun 17, 2024, 13:42 ET

ПЕКИН, 17 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Для президента Китая Си Цзиньпина слова и дела его отца Си Чжунсюня (1913-2002), воплощающие принцип «быть государственным служащим народа», являются семейной ценностью, которая глубоко укоренилась в его взглядах на жизнь, работу и философию.

В выставочном зале бывшего префектурного партийного комитета Суйдэ провинции Шэньси на северо-западе Китая особенно бросается в глаза одна строчка: «сидеть прямо на стороне народа», о чем сказал Си Чжунсюнь, который когда-то также был партийным руководителем уезда Суйдэ.

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Father's Influence on Xi to Be Public Servant of People
Father's Influence on Xi to Be Public Servant of People

«Отец требовал от нас простой жизни. Наша одежда была не только вся залатана, но и передавалась от старших братьев и сестер. Старшие братья отдавали свою одежду младшим сестрам, а младшие сестры — младшим братьям. Нам не разрешали оставлять на тарелке рисовое зернышко. У моей семьи строгие революционные традиции», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Чжунсюнь учил своих детей словами и делами и требовал от них оставаться верными своим первоначальным устремлениям. Он был «из народа», и в его сердце были простые люди на протяжении всей его жизни.

Слова и дела Си Чжунсюня оказали глубокое влияние на Си Цзиньпина. От небольшой деревни до ЦК партии и от секретаря партии до генерального секретаря партии Си Цзиньпин всегда заботился о народе и стране, посвящал себя народу и считал стремление людей к лучшей жизни своей конечной целью.

«Его требование — хорошо работать, хорошо учиться и хорошо со всем справляться. Для нас это девиз, который мы должны передать будущим поколениям. Когда Си Чжунсюнь присоединился к революции, он считал себя не руководителем, а обычным человеком, выполняющим массовую работу деревня за деревней, домашнее хозяйство за домашним хозяйством», — сказала Ци Синь, мать Си Цзиньпина.

«Он всегда считал, что я должен быть частью народа, и никогда не должен отделяться от него. Мой дед был фермером, мой отец присоединился к революции как фермер, и я сам работал фермером в течение семи лет. Проблемы людей — это то, что меня всегда волновало. Человеческое — это самое главное », — сказал президент Си.

«От людей, для людей, на благо людей». Эти слова и дела отца Си — эстафета, наследие и вдохновение революционного духа двух поколений китайских коммунистов. Они передают глубокую любовь между отцом и сыном и стремление быть государственным служащим для людей.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=PuYUwsUow8s

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