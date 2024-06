CCTV+: wpływ ojca na rolę Xi jako prezydenta służącego ludziom

PEKIN, 17 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Dla chińskiego prezydenta Xi Jinpinga słowa i czyny jego ojca, Xi Zhongxuna (1913-2002), wcielające w życie ideę „służenia ludziom" stanowią cenną spuściznę, która wywarła głęboki wpływ na jego życie, pracę i filozofię.

W sali wystawowej budynku byłego prefekturalnego komitetu partyjnego w Suide, w północno-zachodniej prowincji Shaanxi w Chinach, można przeczytać poruszające słowa: „usiądź dumnie wyprostowany po stronie ludzi". Wypowiedział je Xi Zhongxun, który piastował niegdyś funkcję szefa partii w okręgu Suide.

Father's Influence on Xi to Be Public Servant of People

„Mój ojciec wymagał od nas prostego życia. Nosiliśmy połatane ubrania po naszym rodzeństwie. Starsi bracia przekazywali ubrania młodszym siostrom, a następnie młodsze siostry przekazywały je młodszym braciom. Nie wolno nam było zostawić na talerzu nawet jednego ziarenka ryżu. Moja rodzina kultywuje surowe rewolucyjne tradycje" - powiedział prezydent Xi.

Xi Zhongxun uczył swoje dzieci poprzez słowa i czyny i wymagał od nich, aby pozostały wierne swoim pierwotnym aspiracjom. Pochodził „z ludu" i miał lud w sercu, co znajdywało odzwierciedlenie we wszystkim, co robił.

Słowa i czyny Xi Zhongxuna wywarły głęboki wpływ na Xi Jinpinga. Od małej wioski do Komitetu Centralnego Partii, od wiejskiego sekretarza partii do sekretarza generalnego partii - Xi Jinping zawsze troszczył się o ludzi i kraj, poświęcał się pracy na rzecz narodu i uważał dążenie ludzi do lepszego życia za swój ostateczny cel.

„Prezydent wymaga, aby dobrze pracować, dobrze się uczyć i dobrze sobie ze wszystkim radzić. Dla nas jest to motto, które musimy przekazać przyszłym pokoleniom. Kiedy Xi Zhongxun dołączył do rewolucji, nie uważał się za wybitnego aktywistę, ale za zwykłą osobę. Wykonywał swoją pracę wioska po wiosce, dom po domu" - powiedziała Qi Xin, matka Xi Jinpinga.

„Zawsze wierzył, że powinienem być częścią narodu i nigdy nie wolno mi odsuwać się od ludzi. Mój dziadek był rolnikiem. Ojciec dołączył do rewolucji jako rolnik. Ja sam także pracowałem przez siedem lat jako rolnik. Sprawy ludzi są tym, na czym zawsze mi zależało. Problemy ludzi są najważniejsze" - podkreślił prezydent Xi.

„Od ludzi, dla ludzi, z korzyścią dla ludzi". Te słowa i czyny ojca chińskiego prezydenta są przekaźnikiem, dziedzictwem i hasłem promującym rewolucyjnego ducha dwóch pokoleń chińskich komunistów. Przekazują one głęboką miłość między ojcem i synem oraz zobowiązanie do tego, by służyć ludziom.

Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=PuYUwsUow8s