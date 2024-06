CCTV+: La influencia que tuvo el padre de Xi en que se convirtiera en servidor público del pueblo

BEIJING, 17 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Para el presidente chino Xi Jinping, las palabras y los hechos de su padre Xi Zhongxun (1913-2002) que encarnan el principio de "ser servidor público del pueblo" representan una reliquia familiar que está muy arraigada en su visión de la vida, del trabajo y de la filosofía.

La influencia que tuvo el padre de Xi en que se convirtiera en servidor público del pueblo

En la sala de exhibición de las instalaciones de la antigua sede del comité del partido de la prefectura de Suide, al noroeste de la provincia china de Shaanxi, las siguientes palabras resultan especialmente sorprendentes: "siéntate recto al lado del pueblo". Lo dijo Xi Zhongxun quién también fue alguna vez jefe del partido de la provincia de Suide.

"Mi padre quería que tuviéramos una vida sencilla. Nuestra ropa no solo tenía parches por todas partes, sino que la habíamos heredado de nuestros hermanos y hermanas mayores. Los hermanos mayores solían heredar su ropa a las hermanas menores, y a su vez, las hermanas menores se la heredaban a sus hermanos menores. No nos permiten dejar ni un grano de arroz en el plato. Mi familia tiene estrictas tradiciones revolucionarias", afirmó el presidente Xi.

Xi Zhongxun educó a sus hijos con palabras y con hechos, y los exhortó a ser files a sus aspiraciones auténticas. Él era "del pueblo" y llevaba a la gente en el corazón; se relacionó con las masas durante toda su vida.

Las palabras y los hechos de Xi Zhongxun tuvieron un impacto profundo en Xi Jinping. Desde que vivía en una pequeña aldea hasta que formó parte del comité central del partido y de ser secretario del partido de la aldea a convertirse en el secretario general del partido, Xi Jinping siempre se ha preocupado por el pueblo y por su país; se ha dedicado a las personas y su meta fundamental se ha centrado en las aspiraciones de la gente de tener una vida mejor.

"Su norma consiste en trabajar bien, estudiar bien y manejar todo bien. Para nosotros, es su lema y lo debemos transmitir a las generaciones futuras. Cuando Xi Zhongxun se unió a la revolución, no se consideraba brigadier, sino una persona común y corriente que trabajaba con las masas de aldea en aldea, de casa en casa", afirmó Qi Xin, madre de Xi Jinping.

"Él siempre había creído que yo debería ser parte del pueblo, y que nunca me debería separar de él. Mi abuelo era campesino y mi padre se unió a la revolución como campesino y yo trabajé como campesino durante siete años. Siempre me he preocupado por las inquietudes de las personas. Las cosas de la gente son lo más importante para mí", afirmó el presidente Xi.

"De la gente, para la gente, beneficiar a la gente". Estas palabras y hechos del padre de Xi representan la conexión, la herencia y el apoyo del espíritu revolucionario de las dos generaciones de comunistas chinos. Transmiten el amor profundo entre padre e hijo y el compromiso de ser servidor público del pueblo.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=PuYUwsUow8s

FUENTE CCTV+