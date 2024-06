CCTV+ : l'influence de son père sur Xi Jinping pour être un serviteur du peuple

PÉKIN, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Pour le président chinois Xi Jinping, les paroles et les actes de son père Xi Zhongxun (1913-2002) incarnant le principe d'« être un serviteur du peuple » sont un grand héritage familial qui influence profondément dans sa vision de la vie, son travail et sa philosophie.

Father's Influence on Xi to Be Public Servant of People

Dans le hall d'exposition des locaux de l'ancien comité du parti préfectoral du xian de Suide dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, une phrase est particulièrement frappante : « Tenez-vous bien droit aux côtés du peuple » ; une citation de Xi Zhongxun, qui fut également chef du parti dans le xian de Suide.

« Mon père nous exigeait de nous que l'on mène une vie simple. Non seulement nos vêtements étaient rapiécés, mais ils avaient appartenu à nos frères et sœurs aînés avant nous. Les frères aînés donnaient leurs vêtements à leurs sœurs cadettes, qui les transmettaient à leur tour aux frères cadets. Nous n'étions pas autorisés à laisser un grain de riz dans notre assiette. Ma famille suit des traditions révolutionnaires strictes », a déclaré le président Xi Jinping.

Xi Zhongxun a enseigné à ses enfants par ses paroles et ses actes, et leur a demandé de rester fidèles à leurs aspirations initiales. Il était « issu du peuple » et avait le peuple dans son cœur, ayant pratiqué la ligne de masse tout au long de sa vie.

Les paroles et les actes de Xi Zhongxun ont eu un impact profond sur Xi Jinping. Originaire d'un petit village, il s'est hissé au comité central du Parti, et de secrétaire du Parti dans son village au rang de secrétaire général du Parti ; Xi Jinping s'est toujours préoccupé du peuple et du pays, s'est dévoué au peuple et a considéré l'aspiration du peuple à une vie meilleure comme son objectif ultime.

« Son exigence est de bien travailler, de bien étudier et de bien tout gérer. Pour nous, c'est une devise que nous devons transmettre aux générations futures. Lorsque Xi Zhongxun a rejoint la révolution, il ne se considérait pas comme un cadre, mais comme une personne ordinaire, réalisant du travail de masse village par village, foyer par foyer », a déclaré Qi Xin, la mère de Xi Jinping.

« Il a toujours pensé que je devais faire partie du peuple et que je ne devais jamais m'en séparer. Mon grand-père était un fermier, mon père a rejoint la révolution en tant que fermier, et j'ai moi-même travaillé comme fermier pendant sept ans. Les préoccupations du peuple ont toujours été au cœur des miennes. Les choses du peuple sont les plus importantes », a déclaré le président Xi Jinping.

« Du peuple, pour le peuple, au bénéfice du peuple. » Ces paroles et ces actes du père du président Xi Jinping sont le relais, l'héritage et la promotion de l'esprit révolutionnaire des deux générations de communistes chinois. Ils témoignent de l'amour profond entre un père et son fils et de l'engagement à être un serviteur du peuple.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PuYUwsUow8s