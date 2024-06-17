وكالة أنباء CCTV+: تأثير الأب على شي ليكون خادمًا عامًا للناس

بكين ، 17 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ ، فإن كلمات وأفعال والده شي تشونغ شون (1913-2002) التي تجسد مبدأ "أن يكون خادمًا عامًا للشعب" هي إرث عائلي عظيم يمتد عميقًا في نظرته إلى الحياة والعمل والفلسفة.

في قاعة المعرض في مقر لجنة الحزب في محافظة سويد السابقة في مقاطعة شانشي في شمال غرب الصين ، يبرز بشكل خاص سطر واحد من الكلمات: "اجلس منتصبًا بجانب الشعب" ، وهو ما قاله شي تشونغ شون الذي كان في السابق أيضًا رئيس الحزب في محافظة سويد.

Father's Influence on Xi to Be Public Servant of People

"طلب منا والدي أن نعيش حياة بسيطة. لم تكن ملابسنا جميعها مرقعة فحسب ، بل كانت أيضًا من الأخوة والأخوات الأكبر سناً. سلم الأخوة الأكبر سناً ملابسهم إلى الأخوات الأصغر سناً ، ثم سلمتها الأخوات الأصغر سناً إلى الأخوات الأصغر سناً. لم يكن مسموحًا لنا بترك حبة من الأرز على الطبق. قال الرئيس شي: "لدى عائلتي تقاليد ثورية صارمة".

علم شي تشونغ شون أطفاله من خلال الكلمات والأفعال ، وطلب منهم أن يبقوا مخلصين لتطلعاتهم الأصلية. كان "من الشعب" وكان الشعب في قلبه ، ومارس الخط الجماهيري طوال حياته.

كان لكلمات شي تشونغ شون وأفعاله تأثير عميق على شي جين بينغ. من قرية صغيرة إلى اللجنة المركزية للحزب ، ومن أمين الحزب في القرية إلى الأمين العام للحزب ، اهتم شي جين بينغ دائمًا بالناس والبلد ، وكرّس نفسه لخدمة الشعب واعتبر طموح الشعب للحياة الأفضل هدفه النهائي.

قالت تشي شين ، والدة شي جين بينغ: "متطلباته هي العمل بشكل جيد والدراسة بشكل جيد والتعامل مع كل شيء بشكل جيد. بالنسبة لنا ، إنه شعار يجب أن ننقله إلى الأجيال القادمة. عندما انضم شي تشونغ شون إلى الثورة ، لم يعتبر نفسه ككادر ، ولكن كشخص عادي ، يقوم بعمل جماهيري من قرية إلى قرية ، ومن منزل إلى منزل".

كان يعتقد دائمًا أنه يجب أن أكون جزءًا من الناس ، ولا ينبغي أبداً أن ينفصل عنهم. كان جدي مزارعًا ، وانضم والدي إلى الثورة كمزارع ، وعملت أنا نفسي كمزارع لمدة سبع سنوات. قال الرئيس شي: "مخاوف الناس هي ما اهتممت به دائمًا. أمور الناس هي أهم الأمور".

"من الشعب ، من أجل الشعب ، لصالح الشعب". هذه الكلمات والأفعال لوالد شي هي الرسالة المتوارثة والميراث الفكري وتعزيز الروح الثورية لجيلين من الشيوعيين الصينيين. إنها تنقل الحب العميق بين الأب والابن ، والالتزام بأن يكون خادمًا عامًا للشعب.

الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=PuYUwsUow8s

للتواصل: [email protected]