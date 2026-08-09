CCTV+: Congresso Internacional de Ciências Básicas tem início em Pequim

PEQUIM,/PRNewswire/ -- O Congresso Internacional de Ciências Básicas de 2026 (ICBS) teve início em Pequim no domingo, reunindo mais de 1.000 participantes, entre cientistas, pesquisadores e jovens acadêmicos da China e de outros países.

O Congresso Internacional de Ciências Básicas de 2026 tem início em Pequim

Sob o tema "Avançando a Ciência Básica para a Humanidade", o evento, com duração de duas semanas, contará com mais de 500 sessões acadêmicas abrangendo todos os ramos e áreas interdisciplinares da ciência básica, além de tópicos de vanguarda, como raciocínio generativo baseado em grandes modelos, visão computacional, interação humano-computador e informação quântica.

Os principais cientistas internacionais apresentarão palestras sobre ciência básica e relatórios sobre avanços científicos de ponta, com o objetivo de compartilhar as mais recentes descobertas globais e promover a inovação multidisciplinar colaborativa.

Uma gama diversificada de eventos também será realizada durante o congresso, incluindo diálogos acadêmicos de alto nível, atividades de engajamento com jovens e programas de intercâmbio cultural e científico.

Os diálogos acadêmicos de alto nível apresentarão a "Noite da Matemática", a "Noite da Física" e a "Noite da Engenharia", reunindo laureados com a Medalha Fields e o Prêmio Turing para discutir as tendências científicas de vanguarda.

O recém-lançado Fórum de Mulheres Cientistas convidará pesquisadoras de destaque para compartilhar suas experiências profissionais e discutir oportunidades e desafios na pesquisa, com o objetivo de inspirar mais mulheres na academia a alcançarem novos patamares na ciência.

O congresso também contará com um Fórum de Ciência Básica e IA para promover discussões aprofundadas sobre os principais desafios e as perspectivas inovadoras para o futuro da teoria da IA, bem como sobre as tendências do setor.

Além disso, o evento contará com o "Dia de Tsinghua", que levará matemáticos e físicos de renome mundial à Universidade de Tsinghua para dialogar com jovens estudantes, incentivando-os a se envolverem com a ciência básica e a explorarem o desconhecido.

Durante o congresso, será realizado um tour "Explore Huairou" para convidar especialistas de todo o mundo a visitar a Cidade da Ciência de Huairou, o Resort Internacional de Conferências, a Grande Muralha de Mutianyu, o Vale Internacional de Animação da Grande Muralha e a Fazenda dos Médicos.

A visita guiada oferecerá aos acadêmicos internacionais uma visão em primeira mão da vitalidade inovadora e do ecossistema de pesquisa do abrangente centro nacional de ciências, bem como do patrimônio ecológico e cultural de Huairou.

O evento também demonstrará como a ciência e a tecnologia estão impulsionando a revitalização rural, destacando as conquistas de Huairou e seu desenvolvimento de alta qualidade como zona de demonstração de integração científica e tecnológica estratégica de classe mundial.

Este ano marca o quarto ano de realização da ICBS em Pequim. O evento é organizado em conjunto pelo Governo Municipal de Pequim, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pela Associação Chinesa para a Ciência e Tecnologia e pelo Consórcio Internacional de Matemáticos Chineses.

FONTE CCTV+