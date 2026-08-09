CCTV+：國際基礎科學大會在北京開幕

CCTV+：你好，北京！北京時刻

什麼是真正的「北京時間」？在北京，時間不僅記錄著城市的過去，也藏在人們每天的生活裡。本集主持人從鼓樓出發，尋找這座城市獨特的節奏：從一碗熱氣騰騰的地道早餐——炒肝開始清晨，在古老鼓聲中感受過去的城市時鐘；漫步胡同與露台之間，遇見傳統街區裡的新生活；走進隆福寺，看老北京的熱鬧如何以新的方式回歸。夜晚，...