CCTV+：國際基礎科學大會在北京開幕

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09 8月, 2026, 23:26 CST
北京2026年8月9日 /美通社/ -- 2026國際基礎科學大會(ICBS)於週日在北京開幕。此次大會共有千餘名中外科學家、科研工作者、青年學子參會。
本次大會主題為「聚焦基礎科學，引領人類未來」。在為期兩周的會議期間，將舉辦500餘場學術會議，涉及基礎科學各個分支與交叉方向，同時覆蓋生成式大模型推理、計算機視覺、人機交互、量子信息等前沿熱點。
多位國際頂尖科學家將領銜主講基礎科學報告、前沿科學獎報告，分享各領域最新突破性成果，推動多學科協同創新。
大會期間還將舉辦豐富多元的活動，包括高水平學術交流、青年學者交流活動以及文化與科學交流項目。
高端學術對話將舉辦「數學之夜」「物理之夜」「工程之夜」專場，匯聚菲爾茲獎、圖靈獎等頂級學者，共探學科前沿趨勢。
增設的「女科學家論壇」，將邀請優秀女性科研工作者分享成長歷程，交流科研路上的機遇與挑戰，激勵廣大女性學者勇攀科學高峰。
大會將同步舉辦「基礎科學與人工智能論壇」，聚焦人工智能理論發展瓶頸、未來突破路徑等關鍵問題深度研討，研判人工智能未來發展方向。
此外，大會舉辦「清華日」專場活動，多位世界頂尖數學和物理領域科學家走進清華校園，與青年學子近距離對話，激發更多青少年扎根基礎科學、探索未知領域。
大會期間將組織「走進懷柔」參訪活動，組織各國專家學者實地探訪懷柔科學城、國際會都、慕田峪長城、長城國際動漫谷、博士農場等地。
此次參訪將讓國際學者近距離感受綜合性國家科學中心的原始創新活力與一流科研生態，沉浸式領略懷柔青山綠水的生態底色與中華文化底蘊。
活動亦將展示科技賦能鄉村振興的實踐路徑，全方位展現懷柔建設國際一流戰略科技融合發展示範區的豐碩成果與高質量發展新貌。
今年是大會在京舉辦的第四年，由北京市政府、科學技術部、中國科協和世界華人數學家聯盟主辦。
SOURCE CCTV+
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