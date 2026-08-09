CCTV+: 국제기초과학대회 베이징에서 개막

베이징 2026년 8월 9일 /PRNewswire/ -- 2026 국제기초과학대회(International Congress of Basic Science, ICBS)가 일요일 베이징에서 개막했다. 이번 대회에는 중국과 해외의 과학자, 연구자, 젊은 학자 등 1000명 이상이 참가했다.

'인류를 위한 기초과학 진보(Advancing Basic Science for Humanity)'를 주제로 2주간 열리는 이번 행사에서는 생성형 대규모 모델 추론, 컴퓨터 비전, 인간-컴퓨터 상호작용, 양자 정보 등 첨단 주제와 함께 기초과학의 모든 분야와 학제 간 연구 방향을 아우르는 500여 개의 학술 세션이 개최된다.

2026 International Congress of Basic Science Opens in Beijing

세계적인 과학자들이 기초과학 강연과 첨단과학 분야 수상 연구 발표를 통해 전 세계의 최신 연구 성과를 공유하고 다학제 간 협력 혁신을 촉진할 예정이다.

대회 기간에는 고위급 학술 대화, 청년 참여 활동, 문화 및 과학 교류 프로그램 등 다양한 행사도 진행된다.

고위급 학술 대화에서는 '수학의 밤(Mathematics Night)', '물리학의 밤(Physics Night)', '공학의 밤(Engineering Night)'이 열리며, 필즈상과 튜링상 수상자들이 한자리에 모여 최신 동향을 논의한다.

이번에 새롭게 마련된 여성 과학자 포럼(Women Scientists Forum)에서는 뛰어난 여성 연구자들이 자신의 커리어 경험을 공유하고 과학 연구 분야의 기회와 도전에 대해 논의하면서 더 많은 여성 학자가 과학 분야에서 새로운 경지에 도전하도록 영감을 줄 예정이다.

대회에서는 기초과학 및 AI 포럼(Basic Science and AI Forum)도 개최되어 AI 이론의 핵심 난제와 향후 돌파구, 산업 동향에 대해 심도 있는 논의를 진행한다.

이와 함께 '칭화의 날(Tsinghua Day)' 행사를 마련해 세계적인 수학자와 물리학자들을 칭화대학교로 초청하고 젊은 학생들과 대화를 나누면서 학생들이 기초과학에 관심을 갖고 미지의 영역을 탐구하도록 독려할 예정이다.

대회 기간에는 세계 각국의 전문가들을 화이러우 과학도시, 국제회의 리조트, 무톈위 만리장성, 만리장성 국제 애니메이션 밸리, 닥터스 팜으로 초대하는 '화이러우 탐방(Explore Huairou)' 투어도 진행된다.

이번 투어를 통해 해외 학자들은 국가 종합과학센터의 혁신 역량과 연구 생태계를 직접 살펴보는 한편, 화이러우의 생태적 매력과 문화유산도 체험하게 된다.

또한 과학기술이 농촌 활성화를 어떻게 지원하고 있는지 보여주고, 세계적 수준의 전략적 과학기술 융합 시범구로서 화이러우가 이룬 성과와 고품질 발전상을 소개할 예정이다.

올해는 ICBS가 베이징에서 개최되는 4번째 해다. 이번 대회는 베이징시 정부(Beijing Municipal Government), 중국 과학기술부(Ministry of Science and Technology), 중국과학기술협회(China Association for Science and Technology), 국제중국인수학자연합회(International Consortium of Chinese Mathematicians)가 공동 주최한다.

SOURCE CCTV+