CCTV+: Horário de Pequim: um dia no compasso de Pequim
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31 jul, 2026, 18:03 GMT
PEQUIM, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Qual é a verdadeira sensação de vivenciar o "Horário de Pequim"?
Dos tambores matinais na Torre do Tambor às lojas escondidas nos antigos hutongs, de um café da manhã clássico de Pequim à vibrante atmosfera do Templo Longfu e às sessões de cinema ao ar livre depois do anoitecer — desacelere e descubra como Pequim transforma a história em parte da vida cotidiana.
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/3008441/7_31.mp4
FONTE CCTV+
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