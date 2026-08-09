CCTV+: การประชุมวิทยาศาสตร์พื้นฐานนานาชาติ เปิดฉากแล้ว ณ กรุงปักกิ่ง
News provided byCCTV+
09 Aug, 2026, 23:30 CST
ปักกิ่ง, 9 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- การประชุมวิทยาศาสตร์พื้นฐานนานาชาติ (International Congress of Basic Science หรือ ICBS) ประจำปี 2569 ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการรุ่นใหม่ ทั้งจากจีนและต่างประเทศ ร่วมงานนี้กว่า 1,000 คน
งานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ภายใต้แนวคิด "Advancing Basic Science for Humanity" (ส่งเสริมวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อมวลมนุษยชาติ) โดยจะมีการประชุมวิชาการรวมกว่า 500 เซสชัน ครอบคลุมทุกแขนงและทุกทิศทางบูรณาการของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตลอดจนประเด็นใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงเหตุผลของโมเดลขนาดใหญ่แบบสร้างสรรค์ ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศควอนตัม
บรรดานักวิทยาศาสตร์ระดับแถวหน้าของโลก เตรียมร่วมบรรยายพิเศษในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน พร้อมนำเสนอรายงานผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าครั้งสำคัญระดับโลก และขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านความร่วมมือที่รวมศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ตลอดระยะเวลาการจัดงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ เวทีเสวนาทางวิชาการระดับสูง กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับเยาวชน รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์
สำหรับเวทีเสวนาทางวิชาการระดับสูงจะประกอบด้วยกิจกรรมไฮไลต์อย่าง "Mathematics Night" "Physics Night" และ "Engineering Night" ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้คว้ารางวัล Fields Medal และ Turing Award มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจาะลึกเทรนด์อนาคต
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวเวที Women Scientists Forum เป็นครั้งแรก โดยเชิญนักวิจัยสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์บนเส้นทางอาชีพ พร้อมร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในงานวิจัย เพื่อมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิชาการหญิงในการก้าวสู่ความสำเร็จในวงการวิทยาศาสตร์
การประชุมครั้งนี้ยังเตรียมเปิดเวทีเสวนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและปัญญาประดิษฐ์ หรือ Basic Science and AI Forum เพื่อเจาะลึกเรื่องจุดติดขัดหลัก ๆ ตลอดจนแนวทางสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญทางทฤษฎี AI ในอนาคต และทิศทางของอุตสาหกรรม
ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม "Tsinghua Day" โดยจะเชิญนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ระดับแนวหน้าของโลกมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองกับนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัย Tsinghua University เพื่อจุดประกายให้เยาวชนหันมาสนใจศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและร่วมค้นหาคำตอบในสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบ
ขณะเดียวกัน ในระหว่างการประชุมจะมีการจัดกิจกรรมนำเที่ยว "Explore Huairou" เพื่อนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเยี่ยมชมเมืองวิทยาศาสตร์ Huairou Science City, ศูนย์ International Conference Resort, กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่, โครงการ Great Wall International Animation Valley และโครงการ Doctor's Farm
กิจกรรมนำเที่ยวดังกล่าวเปิดโอกาสให้เหล่านักวิชาการจากทั่วโลก ได้สัมผัสขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและระบบนิเวศการวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมซึมซับเสน่ห์ทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเขตหวายโหรว
พร้อมกันนี้ ยังสะท้อนให้เห็นบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูชนบท ตลอดจนนำเสนอความสำเร็จและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพของเขตหวายโหรว ในฐานะเขตสาธิตบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลก
สำหรับการประชุม ICBS ในปีนี้ นับเป็นการจัดงาน ณ กรุงปักกิ่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพร่วมจากเทศบาลนครปักกิ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน และสมาคมนักคณิตศาสตร์จีนนานาชาติ
SOURCE CCTV+
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