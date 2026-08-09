CCTV+ : ouverture à Pékin du Congrès international des sciences fondamentales

PÉKIN,/PRNewswire/ -- Le Congrès international des sciences fondamentales (ICBS) 2026 s'est ouvert dimanche à Pékin, réunissant plus de 1 000 participants, dont des scientifiques, des chercheurs et de jeunes universitaires venus de Chine et de l'étranger.

2026 International Congress of Basic Science Opens in Beijing

Placé sous le thème « Faire progresser la science fondamentale au service de l'humanité », cet événement de deux semaines proposera plus de 500 sessions universitaires couvrant toutes les branches et orientations interdisciplinaires de la science fondamentale, ainsi que des thèmes d'avant-garde tels que le raisonnement génératif à l'aide de grands modèles, la vision par ordinateur, l'interaction homme-machine et l'information quantique.

Des scientifiques internationaux de renom donneront des conférences sur la science fondamentale et présenteront les rapports relatifs aux prix décernés dans le domaine des sciences pionnières, afin de faire connaître les dernières avancées mondiales et de promouvoir l'innovation collaborative pluridisciplinaire.

Une large gamme d'événements sera également organisée pendant le congrès, notamment des débats universitaires de haut niveau, des activités destinées à impliquer les jeunes, ainsi que des programmes d'échanges culturels et scientifiques.

Ces débats universitaires de haut niveau comprendront une « Nuit des mathématiques », une « Nuit de la physique » et une « Nuit de l'ingénierie », qui réuniront des lauréats de la médaille Fields et du prix Turing afin de débattre des dernières avancées dans ces domaines.

Le « Forum des femmes scientifiques », récemment lancé, invitera des chercheuses d'exception à partager leurs expériences professionnelles et à échanger sur les opportunités et les défis liés à la recherche scientifique, dans le but d'inciter davantage de femmes universitaires à se surpasser dans le domaine scientifique.

Le congrès accueillera également un forum consacré aux sciences fondamentales et à l'IA, qui permettra d'aborder en profondeur les principaux obstacles et les pistes de percées futures en matière de théorie de l'IA, ainsi que les tendances du secteur.

Par ailleurs, cet événement comprendra une journée intitulée « Tsinghua Day », au cours de laquelle des mathématiciens et physiciens de renommée mondiale seront invités à l'université de Tsinghua pour échanger avec des étudiants afin de les encourager à s'intéresser aux sciences fondamentales et à explorer l'inconnu.

Au cours du congrès, une visite intitulée « Explorer Huairou » sera organisée afin d'inviter des experts du monde entier à découvrir la Cité des sciences de Huairou, le Centre international de conférences, la Grande Muraille de Mutianyu, la Vallée internationale de l'animation de la Grande Muraille et la Ferme du Docteur.

Cette visite permettra aux chercheurs internationaux de découvrir la dynamique d'innovation et l'écosystème de recherche de ce centre scientifique national polyvalent, ainsi que le charme naturel et le patrimoine culturel de Huairou.

Elle mettra également en évidence la manière dont la science et la technologie contribuent à la revitalisation rurale, en présentant les réalisations de Huairou et son développement de haute qualité en tant que zone de démonstration stratégique d'intégration scientifique et technologique de classe mondiale.

Cette année marque la quatrième édition de l'ICBS organisée à Pékin. Cet événement est organisé conjointement par le gouvernement municipal de Pékin, le ministère des Sciences et de la Technologie, l'Association chinoise pour la science et la technologie et le Consortium international des mathématiciens chinois.