CCTV+: Olá, Pequim! Uma cidade que pulsa com as artes cênicas

PEQUIM, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Onde é possível conhecer a cena das artes cênicas de Pequim em apenas um dia? Mais lugares do que você imagina. De experiências gastronômicas imersivas e ópera centenária a shows em terraços e apresentações à beira do rio, descubra como Pequim transforma lugares cotidianos em palcos inesquecíveis. Aqui, a cultura não é algo que você simplesmente observa, é algo em que você mergulha.

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FONTE CCTV+