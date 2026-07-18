CCTV+: Olá, Pequim! Uma cidade que pulsa com as artes cênicas
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18 jul, 2026, 02:40 GMT
PEQUIM, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Onde é possível conhecer a cena das artes cênicas de Pequim em apenas um dia? Mais lugares do que você imagina. De experiências gastronômicas imersivas e ópera centenária a shows em terraços e apresentações à beira do rio, descubra como Pequim transforma lugares cotidianos em palcos inesquecíveis. Aqui, a cultura não é algo que você simplesmente observa, é algo em que você mergulha.
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FONTE CCTV+
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