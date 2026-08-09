CCTV+: Se inaugura en Pekín el Congreso Internacional de Ciencia Básica

PEKÍN,/PRNewswire/ -- Este domingo se inauguró el Congreso Internacional de Ciencia Básica (ICBS) de 2026 en Pekín, con la asistencia de más de 1000 participantes, entre los que se encontraban científicos, investigadores y jóvenes académicos tanto de China como del extranjero.

Se inaugura en Pekín el Congreso Internacional de Ciencia Básica de 2026

Bajo el lema "Impulsar la ciencia básica en beneficio de la humanidad", el evento de dos semanas de duración acogerá más de 500 sesiones académicas que abarcarán todas las ramas y líneas interdisciplinarias de la ciencia básica, además de temas de vanguardia como el razonamiento generativo con modelos de gran tamaño, la visión por computadora, la interacción persona-computadora y la información cuántica.

Destacados científicos internacionales impartirán conferencias sobre ciencia básica y presentarán informes sobre premios en el ámbito de la ciencia de vanguardia, con el fin de dar a conocer los últimos avances a nivel mundial y fomentar la innovación colaborativa multidisciplinar.

Durante el congreso también se celebrarán una amplia variedad de actos, entre los que se incluyen diálogos académicos de alto nivel, actividades de participación juvenil y programas de intercambio cultural y científico.

Estos diálogos académicos de alto nivel incluirán la "Noche de las Matemáticas", la "Noche de la Física" y la "Noche de la Ingeniería", en las que se darán cita galardonados con la Medalla Fields y el Premio Turing para debatir sobre las últimas tendencias en sus respectivos campos.

El flamante Foro de Mujeres Científicas recibirá a investigadoras destacadas que compartirán sus experiencias profesionales y debatirán sobre las oportunidades y los retos de la investigación científica, con el objetivo de inspirar a más mujeres académicas a alcanzar nuevas cotas en el ámbito científico.

El congreso acogerá además un Foro sobre Ciencia Básica e Inteligencia Artificial, en el que se debatirán en profundidad los principales obstáculos y las vías para lograr avances futuros en la teoría de la IA, así como las tendencias del sector.

Además, durante el evento se celebrará el "Día de Tsinghua", en el que matemáticos y físicos de renombre mundial visitarán la Universidad de Tsinghua para mantener diálogos con los jóvenes estudiantes y animarlos a dedicarse a la ciencia básica y a explorar lo desconocido.

Durante el congreso, se organizará una visita guiada denominada "Explora Huairou" en la que se invitará a expertos de todo el mundo a visitar la Ciudad Científica de Huairou, el Complejo Internacional de Conferencias, la Gran Muralla de Mutianyu, el Valle Internacional de la Animación de la Gran Muralla y la Granja del Doctor.

La visita guiada ofrecerá a los académicos internacionales la oportunidad de conocer de primera mano la vitalidad innovadora y el ecosistema de investigación del centro científico nacional integral, así como el encanto ecológico y el patrimonio cultural de Huairou.

Además, pondrá de manifiesto cómo la ciencia y la tecnología están impulsando la revitalización rural, dando a conocer los logros de Huairou y su desarrollo de alta calidad como zona de demostración estratégica de integración científica y tecnológica de primer orden mundial.

En esta edición se cumple el cuarto año desde que el ICBS se celebra en Pekín. Está organizado conjuntamente por el Gobierno Municipal de Pekín, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Asociación China de Ciencia y Tecnología y el Consorcio Internacional de Matemáticos Chinos.

FUENTE CCTV+