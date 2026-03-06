CCTV+: Dança do Dragão Celebra Festival das Lanternas na Cidade Histórica de Quzhou

PEQUIM, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 3 de março, o Festival das Lanternas, a apresentação e exposição de dança do dragão do Festival das Lanternas "Dragão Voando Sobre a Cidade Antiga • Fortuna concedida a Quzhou" 2026, aconteceu na histórica cidade de Quzhou. Com 18 grupos de dança do dragão de toda a cidade de Quzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, o evento contou com uma série de apresentações folclóricas tradicionais reconhecidas como patrimônio cultural imaterial, oferecendo a moradores e visitantes a oportunidade de vivenciar os costumes festivos tradicionais da região.

As festividades começaram com uma tradicional cerimônia de pontilhamento dos olhos para despertar os dragões, seguida por uma procissão pelas ruas históricas. Cada grupo atravessava a cidade antiga, marcando o Festival das Lanternas com apresentações tradicionais de dança do dragão para os espectadores. Ao longo do percurso do desfile, os espectadores também puderam assistir a uma série de apresentações tradicionais locais, incluindo personagens e artistas populares regionais conhecidos como Vovô Nankong, as Três Aberrações de Quzhou e as Inspeções de Rua de Yang Jiong — cada uma refletindo elementos distintos do patrimônio cultural da região.

Com multidões se reunindo em todos os cantos da cidade antiga, o distrito histórico estava cheio de moradores e visitantes participando das celebrações do Festival das Lanternas, criando uma atmosfera festiva enraizada em tradições locais antigas.

Ao reunir essas expressões culturais tradicionais em um ambiente público de festival, a celebração destacou as tradições culturais de Quzhou e a participação comunitária em festivais sazonais. Ao mesmo tempo, incentivou o engajamento público com práticas culturais tradicionais, destacando o papel contínuo dos festivais tradicionais na vida cultural da cidade.

