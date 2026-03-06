CCTV+: La Danza del Dragón celebra el Festival de los Faroles en la histórica ciudad de Quzhou

PEKÍN, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 3 de marzo, el Festival de los Faroles, el espectáculo y exhibición de danza del dragón "Dragón Volando sobre la Ciudad Antigua • La Fortuna Otorgada a Quzhou" 2026, tuvo lugar en la histórica ciudad de Quzhou. Con la participación de 18 grupos de danza del dragón de toda la ciudad de Quzhou, en la provincia oriental china de Zhejiang, el evento presentó una variedad de representaciones folclóricas tradicionales reconocidas como patrimonio cultural inmaterial, ofreciendo a residentes y visitantes la oportunidad de experimentar las costumbres festivas tradicionales de la región.

Las festividades comenzaron con una ceremonia tradicional de punteo de ojos para despertar a los dragones, seguida de una procesión por las calles históricas. Cada compañía recorrió la ciudad antigua, celebrando el Festival de los Faroles con espectáculos tradicionales de danza del dragón para los espectadores. A lo largo del recorrido del desfile, los espectadores también pudieron presenciar una serie de representaciones locales tradicionales, incluyendo personajes folclóricos regionales y actos como el Abuelo Nankong, los Tres Monstruos de Quzhou y las Inspecciones Callejeras de Yang Jiong, cada uno reflejando elementos distintivos del patrimonio cultural de la región.

Con multitudes reunidas en cada rincón del casco antiguo, el distrito histórico se llenó de residentes y visitantes que participaron en las celebraciones del Festival de los Faroles, creando un ambiente festivo arraigado en las tradiciones locales de larga data.

Al reunir estas expresiones culturales tradicionales en un festival público, la celebración destacó las tradiciones culturales de Quzhou y la participación comunitaria en los festivales estacionales. Al mismo tiempo, fomentó la participación ciudadana en las prácticas culturales tradicionales, destacando el papel continuo de los festivales tradicionales en la vida cultural de la ciudad.

