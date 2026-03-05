CCTV+ : La ville historique de Quzhou célèbre la fête des lanternes avec la danse du dragon

PÉKIN, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 3 mars, jour de la fête des lanternes, le spectacle de danse du dragon « Le dragon s'élevant au-dessus de la vieille ville • La fortune accordée à Quzhou » de la fête des lanternes 2026 s'est déroulé dans la ville historique de Quzhou. Mettant en vedette 18 troupes de danse du dragon de la ville de Quzhou dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, l'événement a vu la présentation d'une série de spectacles folkloriques traditionnels reconnus comme patrimoine culturel immatériel, offrant aux habitants et aux visiteurs l'occasion de découvrir les coutumes festives traditionnelles de la région.

Les festivités ont commencé par une cérémonie traditionnelle de peinture des pupilles dans les yeux des dragons afin de réveiller ces derniers, suivie d'une procession dans les rues historiques. Chaque troupe a parcouru la vieille ville, célébrant la fête des lanternes avec des spectacles de danse traditionnelle du dragon pour les spectateurs. Le long du parcours du défilé, les spectateurs ont également pu assister à une série de spectacles locaux traditionnels, faisant intervenir des personnages populaires régionaux bien connus et des numéros tels que Grand-père Nankong, Trois monstres de Quzhou, et Inspections des rues de Yang Jiong, chacun reflétant des éléments distinctifs du patrimoine culturel de la région.

Les foules se rassemblant aux quatre coins de la vieille ville, le quartier historique était rempli de résidents et de visiteurs prenant part aux célébrations de la fête des lanternes, créant ainsi une ambiance festive ancrée dans les traditions locales de longue date.

En réunissant ces expressions culturelles traditionnelles dans le cadre de festivités publiques, la célébration a mis en lumière les traditions culturelles de Quzhou et la participation de la population aux fêtes saisonnières. Dans le même temps, elle a encouragé la participation du public aux pratiques culturelles traditionnelles, soulignant le rôle persistant des fêtes traditionnelles dans la vie culturelle de la ville.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2925777/image_5016366_26755483.jpg

