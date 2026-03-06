CCTV+: La danza del dragón celebra el Festival de los Faroles en la histórica ciudad de Quzhou

PEKÍN, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 3 de marzo, el Festival de los Faroles, la exhibición y actuación de la danza del dragón del Festival de los Faroles 2026, titulada "El dragón sobrevuela la ciudad antigua • La fortuna se posa sobre Quzhou" se realizó en la histórica ciudad de Quzhou. Con la participación de 18 grupos de danza del dragón de toda la ciudad de Quzhou, en la provincia de Zhejiang, al este de China, el evento presentó una variedad de actuaciones folclóricas tradicionales reconocidas como patrimonio cultural inmaterial, lo que brindó a los locales y visitantes la oportunidad de experimentar las costumbres festivas tradicionales de la región.

Las festividades comenzaron con la ceremonia tradicional de pintarse los ojos con puntos para despertar a los dragones, seguida de una procesión por las calles históricas. Cada grupo recorrió la ciudad antigua, conmemorando el Festival de los Faroles con actuaciones tradicionales de danza del dragón para los espectadores. A lo largo del recorrido del desfile, los espectadores también pudieron disfrutar de una serie de actuaciones tradicionales locales, entre las que se encontraban conocidos personajes y espectáculos folclóricos regionales, como el abuelo Nankong, los Tres fenómenos de Quzhou y Las inspecciones callejeras de Yang Jiong, cada uno de los cuales reflejaba elementos distintivos del patrimonio cultural de la región.

Con multitudes congregadas en cada esquina del casco antiguo, el distrito histórico se llenó de residentes y visitantes que participaban en las celebraciones del Festival de los Faroles, lo que creó un ambiente festivo arraigado en las tradiciones locales de larga data.

Al reunir estas expresiones culturales tradicionales en un festival público, la celebración destacó las tradiciones culturales de Quzhou y la participación de la comunidad en las fiestas estacionales. Al mismo tiempo, fomentó la participación pública en las prácticas culturales tradicionales, lo que destacó la función que siguen desempeñando los festivales tradicionales en la vida cultural de la ciudad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925777/image_5016366_26755483.jpg

FUENTE CCTV+