CCTV+: Drachentanz feiert Laternenfest in der historischen Stadt Quzhou

BEIJING, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 3. März, dem Laternenfest, fand die Drachentanzaufführung „Der Drache schwebt über der alten Stadt • Glück für Quzhou" zum Laternenfest 2026 sowie eine Ausstellung in der historischen Stadt Quzhou statt. An der Veranstaltung nahmen 18 Drachentanzgruppen aus der ganzen Stadt Quzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang teil. Sie präsentierten eine Reihe traditioneller Volksaufführungen, die als immaterielles Kulturerbe anerkannt sind, und boten Einheimischen und Besuchern die Möglichkeit, die traditionellen Festbräuche der Region kennenzulernen.

Die Feierlichkeiten begannen mit einer traditionellen Zeremonie, bei der den Drachen die Augen gemalt wurden, um sie zu erwecken. Anschließend folgte ein Umzug durch die historischen Straßen. Jede Gruppe zog durch die Altstadt und beging das Laternenfest mit traditionellen Drachentanzvorführungen für die Zuschauer. Entlang der Parade-Route konnten die Zuschauer auch eine Reihe traditioneller lokaler Darbietungen sehen, darunter bekannte regionale Volksfiguren und Darbietungen wie Großvater Nankong, die drei Freaks von Quzhou und Yang Jiongs Straßeninspektionen, die jeweils charakteristische Elemente des kulturellen Erbes der Region widerspiegeln.

Da sich an jeder Ecke der Altstadt Menschenmengen versammelten, war das historische Viertel voller Einwohner und Besucher, die an den Laternenfest-Feierlichkeiten teilnahmen und eine festliche Atmosphäre schufen, die in langjährigen lokalen Traditionen verwurzelt ist.

Durch die Zusammenführung dieser traditionellen kulturellen Ausdrucksformen in einem öffentlichen Festivalrahmen hob die Feier die kulturellen Traditionen von Quzhou und die Beteiligung der Gemeinschaft an saisonalen Festen hervor. Gleichzeitig förderte sie das öffentliche Engagement für traditionelle kulturelle Praktiken und hob die anhaltende Bedeutung traditioneller Feste für das kulturelle Leben der Stadt hervor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925777/image_5016366_26755483.jpg