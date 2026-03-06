CCTV+：歴史ある都市・衢州（くしゅう）で、龍舞が元宵節（げんしょうせつ）を祝う

北京、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- 3月3日の元宵節に際し、「古都を翔ける龍• 衢州に福を授ける（Dragon Soaring Over the Ancient City • Fortune Bestowed Upon Quzhou）」2026年元宵節龍舞公演および展示会が歴史ある都市・衢州で開催されました。中国東部の浙江省衢州市内から18の龍舞団が集結したこのイベントでは、無形文化遺産に認定された様々な伝統的な民俗芸能が披露され、住民や観光客に地域の伝統的な祝祭の風習を体験する機会を提供しました。

祭典は龍に魂を吹き込む伝統的な「点睛（てんせい）儀式」で幕を開け、続いて歴史的な街並みを練り歩くパレードが行われました。各龍舞団は古都を巡り、見物客に伝統的な龍舞を披露して元宵節を祝いました。パレードの沿道では、南孔じいさん、衢州三怪、唐代の詩人である楊炯（ようけい）の巡視の演目など、地域の文化遺産の特色をそれぞれ反映した著名な民俗キャラクターや演目の数々も観客に披露されました。

旧市街のいたるところに群衆が集まり、歴史地区は元宵節のお祝いに参加する住民や観光客で賑わい、地元の長きにわたる伝統に深く根ざした祝祭の雰囲気に包まれました。

公共の祭典の場でこれらの伝統的な文化表現を一堂に会したことで、衢州の文化的伝統と季節の行事への地域コミュニティの参画が際立つ形となりました。同時に、市民が伝統的な文化慣習に触れる機会を創出し、都市の文化的生活において伝統的な祭りが果たし続ける役割を強調しました。

