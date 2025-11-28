CCTV+ : Liangzhu et le monde : Des dialogues qui éclairent l'avenir !

Première mondiale du documentaire « Liangzhu: A Dialogue across World Civilizations »

BEIJING, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Pour faire avancer l'Initiative de civilisation mondiale et enrichir les échanges culturels entre la Chine et le reste du monde, le Centre d'outre-mer de ZMG (ZTV-WORLD) a créé le documentaire de communication internationale « Liangzhu: A Dialogue across World Civilizations » (Liangzhu : Un dialogue entre les civilisations du monde) édition Brésil et édition des réalisations, qui sera diffusé simultanément sur de multiples plateformes mondiales à partir d'aujourd'hui, montrant la beauté de l'iconographie chinoise pour construire des ponts pour la communication entre les civilisations.

Le documentaire est basé sur la série d'événements d'échanges culturels « Liangzhu: A Dialogue across World Civilizations ». Il retrace le parcours saisissant de la civilisation chinoise à mesure qu'elle rencontre, comprend et interagit avec d'autres civilisations du monde, l'apprentissage mutuel entre les civilisations étant la perspective narrative. Grâce à des dialogues stimulants entre les civilisations, à des interactions immersives avec les jeunes et à des expositions thématiques colorées, le documentaire présente la sagesse ancienne et les valeurs contemporaines incarnées par la culture Liangzhu, mettant en évidence la nature ouverte et inclusive de la civilisation chinoise et une conscience culturelle de la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Il insuffle une force profonde et culturelle à la promotion des échanges et de l'apprentissage mutuel entre les civilisations, renforçant ainsi l'amitié entre les peuples de différents pays.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2833594/Video_1.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2833595/Video_2.mp4