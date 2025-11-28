CCTV+: 량주와 세계: 미래를 밝히는 대화!

다큐멘터리 '량주: 세계 문명과의 대화' 글로벌 프리미어

베이징 2025년 11월 28일 /PRNewswire/ -- 글로벌 문명 이니셔티브(Global Civilization Initiative)를 추진하고 중국과 세계 간 문화 교류를 한층 풍부하게 하기 위해, ZMG 해외센터(Overseas Center of ZMG, ZTV-WORLD)가 국제 커뮤니케이션 다큐멘터리 '량주: 세계 문명과의 대화(Liangzhu: A Dialogue across World Civilizations)' 브라질 편 및 성과 편을 제작했다. 이 다큐멘터리는 오늘부터 여러 글로벌 플랫폼에서 동시 방영되며, 중국 시각 이미지의 아름다움을 보여주고 문명 간 교류를 위한 다리 역할을 하게 된다.

이 다큐멘터리는 '량주: 세계 문명과의 대화' 문화 교류 행사 시리즈를 기반으로 제작됐다. 중국 문명이 다른 세계 문명과 조우하고, 이해하고, 소통하는 생생한 여정을 기록하며, 문명 간 상호 학습을 서사적 시각으로 담아낸다. 문명 간 흥미로운 대화, 청년들의 몰입형 교류, 다채로운 주제 전시 등을 통해, 작품은 량주 문화가 지닌 고대의 지혜와 현대적 가치를 보여준다. 또한 중국 문명의 개방성과 포용성, 인류 공동의 미래 건설이라는 문화적 자각을 드러낸다. 이 다큐멘터리는 문명 간 교류와 상호 학습을 촉진하는 데 깊이 있고 의미 있는 문화적 힘을 불어넣으며, 다양한 나라의 국민 간 우정을 증진하는 데 기여할 것으로 기대한다.

SOURCE CCTV+