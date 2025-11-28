CCTV+: Liangzhu und die Welt: Dialoge, die die Zukunft erhellen!

Die Weltpremiere des Dokumentarfilms „Liangzhu: Ein Dialog zwischen den Weltzivilisationen"

BEIJING, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Um die „Global Civilization"-Initiative voranzutreiben und den kulturellen Austausch zwischen China und dem Rest der Welt zu bereichern, hat das Overseas Center von ZMG (ZTV-WORLD) die internationale Kommunikationsdokumentation „Liangzhu: A Dialogue across World Civilizations" in einer Brasilien-Edition sowie einer Erfolgs-Edition erstellt. Diese werden ab heute gleichzeitig auf mehreren globalen Plattformen ausgestrahlt und zeigen die Schönheit chinesischer Bildwelten, um Brücken für den zivilisatorischen Dialog zu bauen.

Der Dokumentarfilm basiert auf der Veranstaltungsreihe zum kulturellen Austausch „Liangzhu: A Dialogue across World Civilizations". Er zeichnet die lebendige Reise der chinesischen Zivilisation nach, wie sie anderen Weltzivilisationen begegnet, sie versteht und mit ihnen interagiert, wobei das gegenseitige Lernen der Zivilisationen die erzählerische Perspektive darstellt. Durch anregende Dialoge zwischen den Zivilisationen, eindringliche Interaktionen mit Jugendlichen und farbenfrohe thematische Ausstellungen präsentiert der Dokumentarfilm die uralte Weisheit und die zeitgenössischen Werte, die in der Liangzhu-Kultur verkörpert sind, und zeigt die offene und integrative Natur der chinesischen Zivilisation sowie das kulturelle Bewusstsein für den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit. Der Film verleiht der Förderung des Austauschs und des gegenseitigen Lernens zwischen den Zivilisationen und der Stärkung der Freundschaft zwischen den Völkern verschiedener Länder eine tiefe kulturelle Kraft.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2833594/Video_1.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2833595/Video_2.mp4