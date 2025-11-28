CCTV+:Liangzhu y el mundo: ¡Diálogos que iluminan el futuro!

CCTV+

Nov 28, 2025, 09:13 ET

Estreno mundial del documental "Liangzhu: Un diálogo entre civilizaciones del mundo"

PEKÍN, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para promover la Iniciativa de Civilización Global y enriquecer los intercambios culturales entre China y el resto del mundo, el Centro de Ultramar de ZMG (ZTV-WORLD) ha creado el documental de comunicación internacional "Liangzhu: Un diálogo entre las civilizaciones del mundo" Edición Brasil y Edición Logros, que se transmitirá simultáneamente en múltiples plataformas globales a partir de hoy, mostrando la belleza de las imágenes chinas para construir puentes para la comunicación civilizacional.

El documental se basa en la serie de eventos de intercambio cultural "Liangzhu: Un Diálogo entre Civilizaciones del Mundo". Registra la vibrante trayectoria de la civilización china en su encuentro, comprensión e interacción con otras civilizaciones del mundo, con el aprendizaje mutuo como perspectiva narrativa. A través de estimulantes diálogos entre civilizaciones, interacciones inmersivas con jóvenes y coloridas exposiciones temáticas, el documental presenta la sabiduría ancestral y el valor contemporáneo que encarna la cultura Liangzhu, mostrando la naturaleza abierta e inclusiva de la civilización china y la conciencia cultural de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Infunde profunda fuerza cultural en la promoción de los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, fortaleciendo la amistad entre pueblos de diferentes países.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2833594/Video_1.mp4
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2833595/Video_2.mp4

