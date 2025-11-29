CCTV+: Liangzhu y el mundo: ¡diálogos que iluminan el futuro!

Estreno mundial del documental "Liangzhu: A Dialogue across World Civilizations" (Liangzhu: un diálogo entre las civilizaciones del mundo)

BEIJING, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para impulsar la Iniciativa de Civilización Global y enriquecer intercambios culturales entre China y el resto del mundo, la sede internacional de ZMG (ZTV-WORLD) ha creado el documental de comunicación internacional titulado "Liangzhu: Un diálogo entre las civilizaciones del mundo", edición Brasil y edición Logros, que se emitirá en simultáneo en múltiples plataformas mundiales a partir de hoy y mostrará la belleza de las imágenes de China para generar conexiones de comunicación entre civilizaciones.

El documental se basa en la serie de eventos de intercambios interculturales "Liangzhu: un diálogo entre las civilizaciones del mundo". Este documental registra el vívido recorrido de la civilización china a medida que se encuentra, comprende e interactúa con otras civilizaciones del mundo, y muestra el aprendizaje mutuo entre civilizaciones como perspectiva narrativa. Mediante diálogos estimulantes entre civilizaciones, interacciones inmersivas entre jóvenes y coloridas exposiciones temáticas, el documental presenta la sabiduría ancestral y el valor contemporáneo que materializa la cultura Liangzhu y muestra la naturaleza abierta e inclusiva de la civilización china y una conciencia cultural de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Estos diálogos inyectan una fuerza profunda y cultural para promover intercambios y aprendizaje mutuo entre civilizaciones, lo que refuerza la amistad entre pueblos de diferentes países.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2833594/Video_1.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2833595/Video_2.mp4

FUENTE CCTV+