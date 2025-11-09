CCTV+: 13º Fórum Global de Mídias de Vídeo é realizado em Xi'an com chamado pela amplificação da voz do Sul Global

XI'AN, China, 9 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Reunião de Inauguração do Mecanismo de Parceiros de Mídia do Sul Global e o 13º Fórum Global de Mídias de Vídeo (VMF) foram abertas na quinta-feira em Xi' an, na província de Shaanxi, no noroeste da China, reunindo autoridades governamentais e líderes da mídia internacional para explorar o papel da mídia na governança global e convocar uma ação conjunta a fim de amplificar as vozes do Sul Global.

Com o tema "Construindo consenso para benefícios compartilhados: o papel da mídia na governança global", o fórum reuniu mais de 300 convidados, incluindo chefes de organizações internacionais e instituições de mídia de 40 países e regiões, além de representantes de embaixadas na China.

O evento de dois dias é patrocinado em conjunto pela CCTV Video News Agency (CCTV+), pelo Departamento de Publicidade do Comitê Municipal de Xi'an do Partido Comunista da China (PCC) e pelo Escritório de Shaanxi do China Media Group (CMG), com apoio da China Global Television Network (CGTN).

O fórum trouxe o lançamento oficial do Mecanismo de Parceiros de Mídia do Sul Global, uma nova plataforma iniciada pelo CMG que visa aprofundar a colaboração entre os meios de comunicação do Sul Global, incentivar a cooperação prática, o compartilhamento de conteúdo, a formação profissional e as coproduções, bem como promover o diálogo e a pesquisa entre os parceiros de mídia participantes.

A iniciativa foi estabelecida sob os princípios norteadores de promoção de consulta igualitária, desenvolvimento comum e incremento do poder do discurso do Sul Global, e já conta com a participação de 528 organizações de mídia de 114 países e regiões.

O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, o presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, e o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, enviaram cartas de felicitações expressando seus votos de pleno sucesso ao fórum e elogiando o lançamento do novo mecanismo de cooperação.

Em seu discurso-chave, Zhao Yide, secretário do Comitê Provincial de Shaanxi do Partido Comunista da China (PCC) e presidente do Comitê Permanente do Congresso Popular Provincial de Shaanxi, afirmou que a Província de Shaanxi, enquanto sede do fórum, está comprometida em fortalecer ainda mais a cooperação e os intercâmbios com organizações de mídia de diversospaíses para alcançar maior progresso no setor de mídia e promover aprendizado mútuo mais aprofundado entre as civilizações.

Shen Haixiong, vice-chefe do Departamento de Publicidade do Comitê Central do PCC e presidente do China Media Group, afirmou em seu discurso que, à medida que o mundo entra em um novo período de turbulência e transformação, a Iniciativa de Governança Global proposta pelo presidente chinês Xi Jinping aborda diretamente as necessidades mais urgentes dos países do Sul Global.

Ele disse que o CMG iniciou o estabelecimento do Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global para trabalhar junto com seus homólogos da mídia internacional na exploração da responsabilidade da mídia na governança global, e enfatizou a importância da defesa do profissionalismo jornalístico, adoção da transformação tecnológica, construição de pontes para o diálogo e foco na cooperação para o desenvolvimento.

O CMG está pronto para trabalhar lado a lado com seus parceiros de mídia do Sul Global para aproveitar a oportunidade de avançar juntos, contribuindo com sua sabedoria e força compartilhadas para construir uma ordem mundial mais justa, inclusiva e melhor, disse Shen.

O momento simbólico do lançamento do Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global levou autoridades e líderes da mídia chineses a se unirem a outros convidados internacionais, como Ahmed Nadeem, secretário-geral da União de Radiodifusão da Ásia-Pacífico, Abelrahim Suleiman, diretor geral da União de Radiodifusão dos Estados Árabes, Juan Carlos Isaza, diretor executivo da Aliança de Informação Latino-Americana, e Anthony Greene, presidente da União de Radiodifusão do Caribe, para inaugurar o mecanismo de forma oficial.

No fórum, os convidados compartilharam suas opiniões sobre temas como o papel e a responsabilidade da mídia na governança global, a conquista de uma ordem de comunicação global mais equitativa e o avanço do aprendizado mútuo entre civilizações.

Omar Razzaz, ex-primeiro-ministro da Jordânia, afirmou que, como membro do Sul Global, a Jordânia acredita de maneira convicta que a unidade e a colaboração são o único caminho para enfrentar os desafios atuais e aproveitar as oportunidades. Ele observou que o Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global permite que organizações de mídia de diferentes países transcendam as diferenças regionais e culturais e, em conjunto, aumentem o poder do discurso internacional do Sul Global.

Patrick Muyaya, Ministro da Informação e Mídia e Porta-voz do Governo da República Democrática do Congo, afirmou que a mídia do Sul Global deve deixar de ser apenas uma expectadora das narrativas globais e se tornar a protagonista das suas próprias histórias. Ele acredita que o novo Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global não é apenas uma resposta proativa às necessidades da era atual, mas também uma plataforma importante para fortalecer a capacidade da mídia, aprofundar a cooperação na produção de conteúdo e estimular a inovação.

Nguyen Thanh Lam, presidente da Vietnam Television, disse que o mecanismo ajudará a mídia do Sul Global a aprofundar ainda mais o aprendizado mútuo, o compartilhamento de experiências e a cocriação de conteúdo, ao mesmo tempo em que amplifica as vozes de unidade, responsabilidade e inovação para audiências globais.

Mederbek Shermetaliev, diretor da Agência Nacional de Notícias Kabar do Quirguistão, afirmou que o fortalecimento da comunicação e da cooperação na mídia do Sul Global ajuda a promover uma ordem de comunicação internacional mais justa e razoável. Ele disse que o novo Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global tem o compromisso de garantir que as vozes de todos os países sejam plenamente ouvidas e de promover um desenvolvimento mais equilibrado do cenário global de mídia.

Agnes Nguna, diretora administrativa da Kenya Broadcasting Corporation, afirmou que os países africanos estão ansiosos para usar suas próprias vozes para contar suas próprias histórias e transmitir ao mundo uma imagem verdadeira e abrangente de suas nações. Ela disse estar confiante de que o Mecanismo de Parceria de Mídia do Sul Global oferecerá oportunidades valiosas para veículos de comunicação em todo o continente e permitirá que a África "deixe de sussurrar pelos cantos ou implorar por um lugar junto à fogueira de outra pessoa".

Jorge Luis Palenque, CEO e diretor-geral da Rádio e Televisão Popular da Bolívia, afirmou que o fórum levou todas as partes a repensarem o papel que a mídia do Sul Global deve desempenhar na construção conjunta de um sistema de governança midiática mais equilibrado.

Líderes de várias organizações internacionais de mídia, principais meios de comunicação globais e missões diplomáticas na China também enviaram mensagens de vídeo, exibidas no evento, expressando sua disposição de trabalhar em estreita colaboração com colegas de mídia do Sul Global, usar o diálogo para eliminar preconceitos e realizar esforços conjuntos para construir consenso, promovendo assim um ecossistema de mídia mais equilibrado, inclusivo e sustentável.

Uma série de resultados significativos de cooperação de mídia também foram anunciados ou apresentados no fórum.

O CMG atuou em colaboração com grupos de mídia e universidades para estabelecer o Centro de Treinamento de Mídia do Sul Global na cidade de Sanya, na província insular de Hainan, no sul da China, visando promover o intercâmbio de talentos da mídia entre os países do Sul Global, cultivar a ética profissional e explorar inovações tecnológicas.

A CGTN também lançou oficialmente três canais especializados em plataformas de streaming de televisão com suporte gratuito de anúncios (FAST) na quinta-feira, oferecendo uma variedade de programações para espectadores globais. Os canais recém-lançados — CGTN Global Biz, China Travel e Discovering China — serão transmitidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 15 grandes plataformas FAST internacionais, alcançando quase 200 milhões de telespectadores em todo o mundo.

Durante o evento, também foi divulgado o relatório de uma pesquisa de opinião global intitulado "A Visão do Mundo pelo Sul Global". Após uma extensa pesquisa com mais de 9.000 entrevistados, os resultados revelaram que as questões de governança global mais preocupantes para os países do Sul Global são pobreza, segurança alimentar e segurança, com mais de 70% dos entrevistados desejando reformas no sistema de governança global.

Também foi apresentado o programa "Vozes do Sul Global", uma coprodução que mostra as reflexões e explorações dos países do Sul Global sobre o tema de fortalecimento da governança global.

O fórum marcou ainda o lançamento do projeto de cocriação "Global South Stories", que já atraiu criadores talentosos de 73 países e regiões do mundo para compartilhar suas perspectivas únicas. A CGTN também se uniu a veículos de comunicação de todo o mundo para coproduzir um programa especial intitulado "Global South Voices", com o objetivo de romper barreiras narrativas e garantir que as vozes do Sul Global sejam ouvidas em todo o mundo.

Visando alcançar maior compartilhamento de conteúdo e inovação tecnológica conjunta com seus parceiros de mídia do Sul Global, a CCTV+ desenvolveu de forma independente a plataforma Global South Media Nexus, que visa capacitar os parceiros de mídia do Sul Global por meio da utilização de meios de alta tecnologia para aumentar sua eficiência operacional.

A cidade anfitriã do fórum, Xi'an, também apresentou a persona digital de IA "A-Yong", que visa promover a cidade aproveitando tecnologias digitais inteligentes e é capaz de interagir com o público global em vários idiomas, apresentando ao mundo o charme único e o profundo patrimônio da cidade antiga.

Criada pela CCTV+ em 2011, o VMF foca na disseminação de conteúdo de vídeo e inovações tecnológicas e serve como uma plataforma anual crítica de intercâmbio para usuários e parceiros globais de mídia. O evento evoluiu para um fórum global de primeira linha, atraindo ampla participação de organizações de mídia e profissionais de todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816412/13th_Global_Video_Media_Forum.jpg

FONTE CCTV+