CCTV+: Missões diplomáticas chinesas organizam recepções no Dia Nacional

PEQUIM, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- As missões diplomáticas chinesas em todo o mundo têm realizado eventos para comemorar o 75º aniversário da fundação da República Popular da China antes do próximo Dia Nacional, em 1º de outubro.

A Embaixada da China na Coreia do Norte realizou uma recepção do Dia Nacional na sexta-feira, onde os convidados compartilharam suas expectativas em relação a um melhor relacionamento bilateral.



Kang Yun-sok, vice-presidente do comitê permanente da Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte, discursou no evento, desejando que o povo chinês, sob a liderança do Partido Comunista da China (CPC), que tem como líder central o secretário-geral Xi Jinping, faça mais conquistas para transformar a China em um país socialista moderno, em todos os aspectos.



A Embaixada da China no Camboja também realizou uma recepção na sexta-feira, em Phnom Penh.



No evento, os convidados cambojanos elogiaram as contribuições da China para a paz e o desenvolvimento regional e global, dizendo que seu país está pronto para levar adiante a amizade sólida com a China para trazer mais benefícios para os dois países e povos.



O vice-primeiro-ministro do Camboja, Hun Many, parabenizou o governo e o povo chineses pelo aniversário e desejou mais desenvolvimento e prosperidade à China.



Ele também elogiou a Iniciativa Cinturão e Rota apresentada pelo presidente Xi Jinping, dizendo que ela está de acordo com a tendência dos anos atuais e confere um novo ímpeto à cooperação entre países com vantagens complementares.



A Embaixada da China na África do Sul realizou uma recepção na quinta-feira, com uma exposição sobre o desenvolvimento e a cultura tradicional da China.



A Embaixada da China em Honduras realizou uma recepção na sexta-feira com autoridades, incluindo o presidente do Congresso Nacional de Honduras, Luis Redondo, e a vice-presidente de Honduras, Doris Gutierrez, e convidados de diferentes origens para comemorar o aniversário da China e a amizade bilateral.



Na recepção realizada pela Embaixada da China na Espanha na quinta-feira, os convidados elogiaram o desenvolvimento da China e expressaram total confiança na cooperação bilateral.



A Missão Chinesa na UE e a Embaixada Chinesa na Bélgica realizaram uma recepção conjunta em Bruxelas na quarta-feira, onde os convidados disseram que estão prontos para fortalecer os intercâmbios e a cooperação entre a China e a UE para alcançar um maior progresso nas relações bilaterais.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=2gP8Iwc7XqI

FONTE CCTV+