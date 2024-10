CCTV+: Čínske diplomatické zastupiteľstvá usporadúvajú recepcie pri príležitosti štátneho sviatku

PEKING, 2. októbra 2024 /PRNewswire/ -- Čínske diplomatické zastupiteľstvá po celom svete organizujú podujatia na oslavu 75. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky pred nadchádzajúcim štátnym sviatkom 1. októbra.

Čínske veľvyslanectvo v Severnej Kórei usporiadalo v piatok recepciu pri príležitosti štátneho sviatku, na ktorej sa hostia podelili o svoje očakávania od vyššej úrovne bilaterálnych vzťahov.

Kang Yun-sok, podpredseda stáleho výboru Severnej Kórey Najvyššieho ľudového zhromaždenia, predniesol príhovor k tejto udalosti a poprial čínskemu ľudu, aby pod vedením Komunistickej strany Číny (CPC) s generálnym tajomníkom Xi Jinpingom na čele dosiahol väčšie úspechy pri budovaní Číny ako modernej socialistickej krajiny vo všetkých ohľadoch.

Čínske veľvyslanectvo v Kambodži tiež usporiadalo recepciu v piatok v meste Phnom Penh.



Kambodžský hostia na podujatí ocenili prínos Číny k regionálnemu a globálnemu mieru a rozvoju. Uviedli, že ich krajina je pripravená pokračovať v pevnom priateľstve s Čínou, ktoré obom krajinám a národom prinesie viac výhod.



Kambodžský podpredseda vlády Hun Many zablahoželal čínskej vláde a ľudu k výročiu a zaželal Číne veľa úspechov do ďalšieho rozvoja a prosperity.



Ocenil tiež iniciatívu Belt and Road, ktorú predložil prezident Xi Jinping a povedal, že zodpovedá trendu doby a dodáva nový impulz do spolupráce medzi krajinami so vzájomnými výhodami.



Čínske veľvyslanectvo v Juhoafrickej republike usporiadalo vo štvrtok recepciu s výstavou venovanou rozvoju a tradičnej kultúre Číny.



Čínske veľvyslanectvo v Hondurase usporiadalo v piatok recepciu za prítomnosti funkcionárov vrátane predsedu Národného kongresu Hondurasu Luisa Redonda a viceprezidentky Hondurasu Doris Gutierrez, ako aj hostí zo všetkých spoločenských vrstiev, aby oslávili čínske výročie a bilaterálne priateľstvo.



Na štvrtkovej recepcii, ktorú usporiadalo čínske veľvyslanectvo v Španielsku, hostia ocenili rozvoj Číny a vyjadrili plnú dôveru v bilaterálnu spoluprácu.



Čínska misia pri EÚ a čínske veľvyslanectvo v Belgicku v stredu spoločne usporiadali recepciu v Bruseli, kde hostia potvrdili pripravenosť posilniť výmeny a spoluprácu medzi Čínou a EÚ s cieľom dosiahnuť väčší pokrok v bilaterálnych vzťahoch.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2gP8Iwc7XqI